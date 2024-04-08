8 найдовговічніших зрізаних квітів, які можна виростити в саду

Що може бути прекраснішим, ніж виростити сад, наповнений квітами. Однак, щоб отримати максимальну насолоду від процесу, варто вибирати сорти, які можна використовувати для букетів.

Навесні та влітку наш квітучий садок може супроводжувати нас і в домі. Багато садових квітів однаково прекрасні на клумбі та у вазі.

Gardening know how назвав найкрасивіші сорти квітів, які можуть зберігатись у зрізаних композиціях до двох тижнів.

Жоржини

Жоржини / Фото: Credits

Жоржини бувають різних кольорів, форм і розмірів — від мініатюрних помпонів до пишних кольорів розміром з обідню тарілку. Квіткові головки мають діаметр від 5 см до 30 см.

Жоржини досить витривалі, але якщо їх вирощувати в прохолодніших зонах, потрібно буде викопати їхні бульби на зиму. Вони люблять сонце і добре дренований ґрунт і будуть цвісти від кінця літа до осені, створюючи казкові букети.

Майте на увазі, що коли ви зрізаєте жоржини, вони не розкриваються з пуп'янка, як деякі зрізані квіти. Зрізайте їх на піку, коли вони повністю розкриються. За це вони винагородять вас ефектним виглядом у вазі з водою терміном до двох тижнів.

Лілії

Ви можете відчути запах лілій ще до того, як побачите їх. Під час використання в композиціях зі зрізаних квітів вони випромінюють інтенсивний аромат, який наповнює всю кімнату.

Для їх зростання потрібний добре дренований ґрунт і повне сонце. Квіти з'являються в середині літа і одного разу відцвітаючи, більше не цвітуть.

Зрізані лілії дуже люблять воду. Їхню вазу слід поповнювати щодня. Ці довговічні зрізані квіти простоять у вазі із водою до двох тижнів.

Майте на увазі, що лілії токсичні для котів, хоча олені із задоволенням пожирають їхні цибулини.

Гортензії

Гортензія

Гортензії чудові у зрізаних квіткових композиціях: кожна головка прикрашена масою окремих квіток.

Гортензії рясно цвітуть і люблять плямисту тінь і вологий ґрунт, що добре дренується.

Вони цвітуть на старих пагонах відтінками рожевого, синього, фіолетового та червоного. Колір квітів визначається кислотністю вашого ґрунту: кислий — дає синій або фіолетовий колір, а нейтральний — рожеві квіти.

За винятком дуболистної гортензії, всі різновиди цього багаторічного чагарника добре почуваються при вирощуванні в контейнерах.

Хоча гортензії стоять у вазі до дев'яти днів, вони трохи вибагливіші. Щоб гортензії стояли довше, зріжте суцвіття під кутом рослини, а потім одразу ж опустіть зрізаний кінець у окріп на 30 секунд.

Хризантеми

Хризантеми / Фото: Credits

Хризантема, одна із найпопулярніших осінніх квітів, у зрізаному вигляді може зберігатися до двох тижнів. У цьому немає нічого дивного, адже цей багаторічник відомий своєю витривалістю.

Садіть їх у родючий, добре дренований ґрунт на відкритому сонці. Більшість видів цвітуть усю осінь, хоча деякі сорти цвітуть від кінця весни до осені.

Цинія

Ціннія / Фото: Credits

Масове садіння квітів, які цвітуть, — це приголомшливе видовище. Квіти бувають яскравих кольорів: неоново-рожевого, помаранчевого та червоного. Це рясні довгоквітучі рослини, які зберігаються у вазі 7-12 днів.

У той час як цинії однорічні, їх легко сіяти насінням, що робить їх недорогим варіантом для зрізування. Щойно вони почнуть цвісти, влаштовують шоу від літа до морозів.

Цинії слід садити на сонячних ділянках з добре дренованим грунтом.

Альстромерія

Альстромерія / Фото: Credits

Це одна із найдовговічніших зрізаних квітів. Причина цього в тому, що на кожному стеблі розташовано кілька квітів, що надає композиції повноти і створює враження, ніби рослина постійно цвіте.

Альстромерія, також звана перуанською лілією, являє собою бульбову багаторічну рослину, що росте в Південній Америці. Таким чином, її краще вирощувати в тепліших зонах або в теплицях.

Екзотичні квіти бувають різних кольорів, кожен із яких підкреслено додатковим відтінком.

Вирощуйте рослини на сонці в ґрунті, що добре дренується. Однак невелике попередження: альстромерія почала натуралізуватися настільки, що, хоча вона і не класифікується як інвазивна рослина, рекомендується вирощувати її в контейнері, щоб запобігти надмірному поширенню.

Аліум

Алліум / Фото: Credits

Трохи потойбічна квітка, аліум — приголомшливе, привабливе доповнення до композицій зі зрізаних квітів. Деякі сорти виростають до 1,2 м у висоту, тому їх можна використовувати у вищих композиціях або обрізати до бажаної висоти. Жорсткі стебла цибулі означають, що вона не впаде через край вази.

Аліум — багаторічна рослина, вирощена з цибулин, посаджених восени. Садіть цибулини досить глибоко, в 2-3 рази більше їх діаметру, на ділянці від повного до часткового сонячного світла з добре дренованим ґрунтом.

Що стосується його використання в композиціях із зрізаних кольорів, є одна застереження. Аліум належить до сімейства цибулинних, тому, який би красивий вигляд не мали пухкі фіолетові головки, вони також сходять пахощами легкого аромату цибулі.

Півонії

Півонії

Півонії популярні у весільних букетах і так само романтичні, як і троянди. Але у півоній більш короткий період цвітіння, тому слід цінувати їхню швидкоплинну красу.

Хоча у них нетривалий час цвітіння, вони цвітуть неймовірно рясно. Півонії бувають рожевими, білими та червоними. Зріжте їх на стадії пуп'янка і насолоджуйтесь, спостерігаючи, як вони розкриваються.

Садіть півонії на сонці, в родючий, вологий, але добре дренований ґрунт із нейтральним pH.

Півонії можуть стояти у вазі до тижня, але є спосіб подовжити термін життя зрізаних квітів. Оберніть відрізаний пуп'янок поліетиленовою плівкою або газетою, закріпивши обидва кінці гумкою, і помістіть у холодильник. Бруньки можуть залишатися охолодженими протягом кількох тижнів або, за деякими даними, за кілька місяців.

Під час збирання зрізаних квітів використовуйте гострі, стерилізовані садові ножиці. Обрізайте їх, коли прохолодно, щоб стебла квітів залишалися зволоженими. Зазвичай це ранній ранок.

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