8 поганих звичок під час закупів продуктів, через які ви витрачаєте більше грошей

У часи, коли інфляція невблаганно б’є по кожному, а ціни на продукти зростають, варто переглянути власні звички під час походу до магазину. Деякі дрібниці, які здавалися незначними, можуть у підсумку призвести до значних витрат.

Видання Real Simple розповіло, що ці малі зміни у нашій рутині можуть стати ключем до збереження бюджету. Ознайомтеся з поширеними помилками, які можуть коштувати вам додаткових грошей та способами їхнього уникнення.

Заходьте в магазин не з голодним шлунком

"Голодні покупки" – це дійсно небезпечна гра. Запах свіжоспеченого хліба, апетитні ласощі та спокусливі перекуси миттєво можуть відволікти вас від списку покупок. Додайте до цього бурчання шлунка та все, що має апетитний вигляд, миттєво потрапляє до вашого візка. Наступного разу, коли будете виходити за продуктами, переконайтеся, що ваш шлунок повний – це допоможе вам сфокусуватися лише на тому, що справді потрібно.

Список або план

Перш ніж вийти з дому, обов’язково складіть план. Без ретельного планування ваш похід у магазин перетвориться на хаотичну та неорганізовану пригоду, яка неодмінно коштуватиме вам більше грошей. Виділіть кілька хвилин, щоб спланувати страви та закуски, і складіть список покупок, виходячи з ваших потреб. Це дозволить уникнути імпульсивних покупок цікавих речей, які на жаль не знайдуть практичного застосування.

Купони та акції

Не обов’язково ставати фанатом купонів, але володіння базовими знаннями про них може призвести до значної економії. Навіщо платити більше за товари, коли їх можна придбати за зниженою ціною? Завантажте мобільний додаток магазину чи слідкуйте за акціями. Не забувайте також переглядати додатки для кешбеку – вони не одразу зменшать суму, але забезпечать вам винагороду за покупки, які ви й так планували зробити.

Програмами винагород

Чи траплялося вам, що на касі вас просять ввести номер телефону? Це займе лише кілька секунд, а після реєстрації ви отримаєте доступ до ексклюзивних знижок та акцій. Багато супермаркетів пропонують програми винагород, які допомагають економити – наприклад, акції типу "придбай один, отримай знижку на інший товар". Реєструйтеся онлайн або через мобільний додаток і ви зможете відчути різницю.

Брендові товари

Роздрібні мережі часто мають власні марки товарів, які зазвичай коштують дешевше за відомі бренди, але не поступаються за якістю. Замість того, щоб завжди обирати бренд, спробуйте придбати такий товар. Ви зможете насолодитися тією ж якістю, а ваш гаманець "не схудне".

Фермерські ринки

Хоча супермаркети – це універсальні магазини для всіх ваших потреб, вони не завжди є найвигіднішим варіантом для закупів свіжих продуктів. На ринку часто можна придбати фрукти та овочі за нижчими цінами. Крім того, якість продукції може бути навіть вищою, а асортимент – включати місцеві квіти, домашні овочі та фрукти, соуси тощо. Не забувайте про цей безпрограшний варіант для економії та підтримки місцевих виробників.

Щотижневі продуктові листівки

Більшість супермаркетів щотижня розсилають і роздають спеціальні листівки-оголошення. Використовуйте їх або мобільні додатки для отримання сповіщень про майбутні розпродажі. Плануйте свої покупки, купуйте акційні пропозиції – це дозволить вам економити на кожній категорії товарів.

Не купуйте те, що вже маєте

Перш ніж йти у магазин, перевірте запаси у вашій морозильній камері та коморі. Можливо, у вас вже є пакет заморожених овочів, певні крупи чи картопля, які просто чекають на приготування. Плануйте власні покупки, з урахуванням того, що у вас вже є – це допоможе уникнути непотрібних витрат і зменшить ймовірність закупів надлишкових продуктів.

Почніть з малого – звертайте увагу на деталі, плануйте покупки заздалегідь, використовуйте купони та програми винагород, а також не забувайте перевіряти, що у вас вже є вдома. Невеликі зміни у звичках можуть призвести до великих заощаджень, а розумний підхід дозволить вам насолоджуватися якісною їжею без переплат.

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