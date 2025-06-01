8 помилок, які ви робите під час оброблення та зберігання яєць / © Credits

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Неправильне зберігання чи оброблення можуть перетворити цей корисний суперфуд на справжню бактеріальну бомбу. Видання Real Simple, зібрало перелік найпоширеніших помилок, які ми — часто неусвідомлено — робимо щодня, щоб розповісти вам, як захистити себе та свою родину.

Ви купуєте яйця, які зберігалися без охолодження

На ринку чи у магазині важливо перевірити, чи зберігаються яйця у холодильній камері. За кімнатної температури бактерії, зокрема сальмонела, можуть швидко розмножуватись. Якщо яйця перебували без охолодження понад 2 годин — вони вже у зоні ризику.

Порада: вибирайте яйця з чистою, неушкодженою шкаралупою.

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Ви не ставите яйця у холодильник одразу після купівлі

Не залишайте яйця на кухонному столі після повернення з магазину. Температурні коливання можуть спричинити «конденсацію» — волога на шкаралупі створює умови для проникнення бактерій всередину яйця.

Порада: одразу після того, як ви прийшли додому помістіть яйця у холодильник і зберігайте їх у контейнері, в якому вони продавалися.

Ваш холодильник має неправильну температуру

Для безпечного зберігання яєць температура у холодильнику має бути не вище +4°C. Якщо температура вища — це створює умови для розмноження патогенів.

Порада: тримайте яйця в основній частині холодильника, а не на дверцятах — там температура менш стабільна.

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Ви миєте яйця перед приготуванням

Це може звучати нелогічно, але миття яєць — шкідлива звичка. Шкаралупа має природне захисне покриття, яке ми змиваємо разом із водою. Крім того, волога може проникнути крізь пори шкаралупи та затягти бактерії всередину.

Порада: якщо ви купуєте домашні яйця — витріть їх сухою серветкою без води.

Ви залишаєте варені яйця за кімнатної температури

Після термічного оброблення захисна оболонка яйця зникає. Це робить яйце вразливим до проникнення мікроорганізмів. Навіть якщо яйця мають абсолютно «свіжий» вигляд після варіння — без холодильника вони можуть зіпсуватись уже через кілька годин.

Порада: зберігайте варені яйця у холодильнику не довше 7 днів. Не залишайте їх на столі понад 2 години.

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Ви використовуєте яйця з тріщинами

Навіть мікротріщини — це прямий шлях для бактерій до білка та жовтка. Уникайте купівлі тріснутих яєць. А якщо шкаралупа тріснула вже вдома, не зберігайте яйце в такому вигляді.

Порада: вилийте яйце у чисту герметичну баночку, закрийте кришкою та використайте протягом 48 годин.

Ви залишаєте яйця надовго поза холодильником

Часто господині залишають яйця «на потім», коли готують тісто чи фарш. Це небезпечно. Сирі яйця (або страви з ними) слід готувати одразу чи поставити у холодильник.

Порада: якщо змішали яйця з іншими інгредієнтами — готуйте страву негайно чи зберігайте масу у холодильнику не більше як добу.

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Ви намагаєтеся заморозити цілі сирі яйця

Яйця у шкаралупі не можна заморожувати: рідина всередині розширюється, шкаралупа тріскає і це — пряма дорога до бактеріального зараження. А яєчні жовтки після розморожування стають в’язкими та непридатними для багатьох рецептів.

Порада: Якщо вам потрібно заморозити яйця, спочатку розбийте їх, трохи збийте виделкою, залийте у контейнер із кришкою та підпишіть дату. У такому вигляді вони можуть зберігатися до 12 місяців.

Яйця — продукт не лише смачний, а й поживний: одне яйце містить близько 6 г білка, вітаміни A, B12, D та холін, важливий для мозку. Але їхня мікробіологічна чутливість вимагає нашої уваги та обережності. Дотримуючись простих правил зберігання та оброблення, ви збережете не лише свій бюджет, а й здоров’я родини.