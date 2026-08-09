8 рослин, які можуть нашкодити вашому будинку

Плющ / © Credits

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Зелений двір завжди додає затишку, а доглянутий сад підвищує привабливість і навіть вартість будинку. Проте не всі рослини однаково безпечні для оселі. Деякі мають агресивне коріння, інші швидко розростаються чи стають причиною серйозних проблем із дахом, фундаментом чи дренажною системою, про це розповіло видання Real Simple Головна помилка власників будинків — оцінювати рослину лише за її зовнішнім виглядом, без урахування того, якою вона стане через 10–20 років.

На що звернути увагу перед садінням

Перед тим як висаджувати дерева чи кущі біля будинку, треба врахувати кілька важливих моментів.

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Відстань до будинку. Великі дерева не варто висаджувати надто близько до стін. Згодом коріння може впливати на фундамент, а крона нависати над дахом і засмічувати водостоки.

Розмір дорослої рослини. Маленький саджанець через кілька років може перетворитися на величезне дерево, якому просто не вистачить місця.

Особливості росту. Ліани, рослини з повзучим корінням або агресивними пагонами можуть пошкоджувати фасади, доріжки та інженерні системи.

Пожежна безпека. У регіонах зі спекотним кліматом хвойні дерева та деякі інші рослини можуть підвищувати ризик поширення пожежі.

Англійський плющ

Ця декоративна ліана швидко обплітає паркани, дерева та фасади. Проблема у тому, що її повітряні корені здатні проникати у тріщини стін, пошкоджувати оздоблення та затримувати вологу. Крім того, важкі зарості плюща можуть обтяжувати дерева, через що їхні гілки частіше ламаються.

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Айлант найвищий

Це дерево відоме надзвичайно швидким ростом і вважається інвазивним видом у багатьох країнах. Воно активно витісняє інші рослини та здатне швидко захоплювати нові території.

Груша Каллері

Колись це декоративне дерево було надзвичайно популярним у міському озелененні. Однак згодом виявилося, що його крона має слабку структуру, тому гілки легко ламаються під час сильного вітру чи негоди. До того ж у багатьох регіонах цей вид визнали інвазивним.

Декоративна сакура

Квітучі декоративні вишні мають казковий вигляд навесні, однак їхнє коріння активно шукає джерела води. Через це воно може проникати у дренажні системи, каналізаційні труби чи пошкоджувати полив.

Японські декоративні трави

Деякі види декоративних трав мають повзуче коріння, яке швидко розростається під землею. З часом вони можуть руйнувати садові доріжки, вимощення, патіо та навіть проникати до дренажних систем.

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Сріблястий клен

Це велике та красиве дерево має одну суттєву проблему — досить ламку деревину. Під час буревіїв його гілки часто обламуються, а потужне коріння може пошкоджувати тротуари, під’їзні доріжки та підземні комунікації.

Кампсис

Ця ефектна квітуча ліана славиться швидким ростом. Вона легко підіймається по стінах, проникає у водостоки, жолоби та щілини фасаду, а з часом може пошкоджувати навіть кладку будинку.

Великі хвойні дерева

Ялини, сосни та інші високорослі хвойні дерева краще висаджувати на значній відстані від будинку. Їхнє коріння з часом може впливати на фундамент, а хвоя постійно засмічує жолоби та водостічні системи. Якщо їх регулярно не очищати, накопичене сміття сприяє затримці вологи, що може призвести до псування покрівлі та дерев’яних елементів будинку.

Більшість із них можуть чудово рости в саду, якщо правильно вибрати місце. Головне правило — завжди враховувати майбутні розміри рослини, особливості її кореневої системи та достатню відстань до будинку. Саме неправильне розташування, а не сама рослина, найчастіше стає причиною дорогого ремонту.

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