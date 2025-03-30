Як доглядати за вінтажними замшевими та шкіряними пальтами та піджаками: 9 корисних порад

як доглядати за вінтажними замшевими та шкіряними пальтами / © Getty Images

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На щастя, щоб навчитися доглядати за шкіряним пальтом або унікальною вінтажною замшею, потрібен лише ніжний дотик і кілька доступних продуктів. Видання Martha Stewart розповіло, як зробити так, щоб вінтажні замшеві та шкіряні пальта витримали випробування часом і кожного дня тішили вас своїм виглядом.

Обережне чищення шкіри

Вінтажні шкіряні плащі міцні, але їх потрібно дбайливо чистити, щоб вони мали фантастичний вигляд. Обов’язково використовуйте вологу тканину, потім обережно протріть поверхню, щоб видалити бруд. Будьте обережні, щоб не сильно мочити шкіру, бо занадто багато води може пошкодити матеріал і спричинити його жорсткість. Якщо на вашому пальті є особливо складна пляма, змішайте натуральне мило з водою та протріть м’якою тканиною з мікрофібри, проте уникайте агресивних хімікатів.

Використання спеціальної щітки для замші

Очищайте замшеві пальта спеціальною щіткою, призначеною для замші. Вона допомагає видалити забруднення та відновити текстуру. Завжди чистьте замшу в одному напрямку, щоб захистити волокна. Якщо вам потрібно обробити пляму, точково очистьте її, посипте кукурудзяним крохмалем або харчовою содою. Залиште на ніч, а наступного дня протріть.

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Міцні вішаки

Шкіряні та замшеві куртки, як правило, важкі, тому важливо зберігати їх на міцних вішаках, виготовлених спеціально для курток. Ці вішаки мають більшу опору для плечей та допомагають пальту зберігати свою форму та витримувати вагу. Складання шкіряних і замшевих курток може залишити складки, які важко видалити та призвести до їхньої деформації.

Уникайте утворення складок

Якщо на вашому шкіряному чи замшевому пальті є складки, обережно видаліть їх, щоб зберегти цілісність куртки та запобігти її подальшому пошкодженню. Використовуйте суху тканину та відпарювач для одягу, щоб видалити зморшки. Після цього, нанесіть хороший натуральний прозорий зволожувач, який допоможе вирівняти колір виробу. Не використовуйте традиційну праску, оскільки вона може принести більше шкоди, ніж користі.

Водовідштовхувальні засоби

Негода може пошкодити шкіряне пальто, але ви можете попередньо обробити його водовідштовхувальним засобом, щоб захистити від вологи. Можна використати суміш оливкової олії та оцту як повністю натуральний водовідштовхувальний засіб. Ви можете нанести невелику кількість засобу на пальто та відполірувати його м’якою тканиною, щоб створити захисний шар. Тільки будьте обережні, щоб не використовувати занадто багато олії, оскільки вона може залишити плями.

Захисний засіб для замші

Замшевий захисник допомагає зберегти текстуру та захищає від вологи. Вибирайте продукти, які не містять токсичних інгредієнтів і регулярно оновлюйте покриття, щоб зберегти куртку в ідеальному стані.

Регулярно зволожуйте шкіру

Щоб уникнути висихання та розтріскування шкіри, наносьте натуральний зволожувач. Це особливо важливо, якщо ви живете у сухому кліматі. Завдяки цьому матеріал залишатиметься м’яким і еластичним.

Завжди сушіть на повітрі

Якщо ваше пальто намокло, не використовуйте фен або батареї для його висушування. Повісьте його у добре провітрюваному місці якомога далі від сонця, щоб уникнути тріщин та вигоряння кольору.

Правильне зберігання

Важливо правильно зберігати пальто у міжсезоння: у прохолодному, сухому місці з хорошою вентиляцією. Використовуйте тканинний чохол, щоб уникнути накопичення вологи, яка може призвести до появи плісняви.

Дотримуючись цих простих порад, ваші улюблені вінтажні шкіряні та замшеві пальта будуть тішити вас ще багато років і залишатися стильними та доглянутими.