9 речей, які потрібно прибирати кожного дня / © Associated Press

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Проте деякі речі у вашому домі вимагають щоденного догляду. Це не означає, що вам доведеться годинами займатися прибиранням — достатньо легкого протирання та дотримання простих звичок, які допоможуть уникнути накопичення бруду, пилу, появи цвілі чи неприємних запахів. Крім того, щоденний догляд за домом зробить його завжди готовим для несподіваних гостей та значно полегшить генеральне прибирання. Видання Martha Stewart розповіло про 9 речей, які потрібно прибирати щодня.

Посуд. Брудний посуд у раковині може здаватися незначною проблемою, але відкладене миття сприяє розмноженню бактерій та появі неприємного запаху. Найкращий варіант — мити посуд одразу після використання чи завантажувати його у посудомийну машину. Кухонна мийка. Раковина є ідеальним місцем для розмноження бактерій, адже після миття посуду у ній залишаються залишки їжі, жир і мильні розводи. Щоб уникнути появи нальоту та мінеральних відкладень, потрібно споліскувати раковину після кожного використання та витирати насухо. Раз на тиждень рекомендується проводити глибоке очищення за допомогою спеціальних засобів. Багаторазова пляшка для води. Щоденне миття пляшки для води — це запорука вашого здоров’я. Волога та залишки рідини всередині пляшки створюють ідеальні умови для розвитку бактерій та навіть плісняви. Найкраще мити пляшку теплою водою з милом або поміщати у посудомийну машину. Кухонні стільниці. Кухонні поверхні щодня контактують із продуктами, водою, крихтами та різними речовинами. Щовечора варто протирати їх м’якою ганчіркою з дезінфекційним засобом. Це не тільки допоможе підтримувати чистоту, а й запобігатиме розмноженню бактерій. Підлога на кухні. Залишені на підлозі крихти та бризки від готування можуть привабити шкідників і створити відчуття безладу. Легке щоденне підмітання кухонної підлоги допоможе підтримувати чистоту. Губки для миття посуду. Губка, яку ви використовуєте для миття посуду, є справжнім розсадником мікробів. Щодня її слід промивати та висушувати, а також періодично дезінфікувати та занурювати у розчин води з хлорним відбілювачем або промивати у посудомийній машині. Кавоварка. Частини кавоварки, які контактують із водою та кавою, можуть стати джерелом плісняви та бактеріального нальоту. Щоб уникнути цього, промивайте кавник і знімні частини теплою водою з милом після кожного використання. Скляні душові двері. Плями від жорсткої води можуть з’явитися на скляних поверхнях уже після одного прийняття душу. Щоб запобігти їхньому накопиченню, варто щоразу після миття протирати двері спеціальним засобом або м’якою серветкою. Поверхня у ванній кімнаті. Косметичні засоби, зубна паста та волосся швидко накопичуються на поверхнях у ванній кімнаті. Щоб зберегти її охайний вигляд, достатньо кожного дня протирати стільницю вологою серветкою чи ганчіркою.

Щоденні звички, які допоможуть підтримувати чистоту

Окрім щоденного прибирання вищезгаданих зон, є ще кілька простих звичок, які допоможуть підтримувати порядок:

Щоранку застеляйте ліжко – це займе всього хвилину, але створить відчуття впорядкованості.

Розкладайте речі на місця – щоб уникнути безладу, не залишайте розкиданий одяг чи дрібні предмети на столах.

Регулярно періть білизну – накопичення великої кількості брудних речей у кошику додає стресу та ускладнює прання.

Щоденне виконання цих простих порад не тільки зробить ваш дім чистішим, але й допоможе вам почуватися організовано та комфортно у власному просторі. Всього кілька хвилин на день — і генеральне прибирання більше не буде виснажливим.

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