9 способів використання харчової соди поза домом цікаві лайфгаки 

Звичайна сода може стати вашим найкращим помічником у догляді за садом, двором і навіть грилем.

Харчова сода – це не лише універсальний інгредієнт для випікання чи засіб для очищення оселі. Вона також є справжнім скарбом для догляду за зовнішнім простором, допомагає боротися з бур'янами, освіжати вуличні меблі, доглядати за садовими рослинами та навіть нейтралізувати укуси комах. Видання MarthaStewart зібрали найцікавіші способи її використання, які зроблять ваше життя простішим і комфортнішим.

Освіжіть вуличні меблі

Якщо ваші улюблені садові подушки та меблі втратили свіжість, харчова сода стане чудовим засобом для їхнього оновлення. Просто змочіть поверхню водою, рівномірно посипте харчовою содою та обережно потріть вологою ганчіркою. Для глибшого очищення можна додати кілька крапель засобу для миття посуду. Після цього добре промийте меблі чистою водою та дайте їм висохнути на сонці.

Підвищте лужність ґрунту

Деякі рослини, як-от лаванда чи гортензії, віддають перевагу лужним ґрунтам. Якщо ваш ґрунт надто кислий, просто розчиніть одну столову ложку харчової соди у літрі води та полийте ділянку. Це допоможе створити оптимальні умови для росту рослин і навіть змінити колір квітів гортензії на рожевий чи червоний відтінок.

Позбудьтеся бур’янів на доріжках

Якщо вам набридло витягувати бур’яни з тріщин між плитками, просто посипте їх харчовою содою – це природний та безпечний спосіб знищення небажаної рослинності. Сода не дозволяє бур’янам проростати, однак не завдає шкоди іншим рослинам.

Оновіть садові декорації

Бетонні фігурки, вазони та ванночки для птахів з часом вкриваються нальотом і пилом. Очистити їх можна за допомогою вологої ганчірки та харчової соди. Просто нанесіть невелику кількість соди та обережно протріть поверхню. Уникайте використання соди на натуральному камені, оскільки вона може пошкодити його структуру.

Очищення гриля

Після смачного барбекю на решітках гриля залишаються жирові відкладення, які нелегко очистити. Харчова сода допоможе впоратися з цією проблемою. Просто посипте нею решітку, злегка змочіть водою та залиште на 10-15 хв. Після цього очистьте поверхню щіткою чи губкою. Сода не лише видаляє бруд, а й нейтралізує неприємні запахи.

Захистіть рослини від грибкових інфекцій

Грибкові захворювання можуть знищити ваш сад. Щоб запобігти їхній появі, приготуйте розчин: змішайте одну чайну ложку соди з літром води та обприскуйте рослини раз на два тижні. Це безпечна альтернатива хімічним засобам, проте перед застосуванням краще проконсультуватися з фахівцем, щоб уникнути шкоди для чутливих культур.

Зробіть блискучою свою літню кухню

Якщо у вас є кухня на відкритому повітрі, харчова сода допоможе зберегти її у чистоті. Просто нанесіть трохи соди на губку чи вологу тканину та протріть поверхні раковини, плити та робочих столів. Вона легко впорається з жиром і плямами та не залишить подряпин.

Полегшення наслідків укусів комах

Якщо вас вкусила бджола чи комар, приготуйте густу пасту з соди та води та нанесіть на уражене місце. Сода допоможе зменшити свербіж, запалення та біль. Якщо вас вжалила оса, краще обробити місце оцтом, оскільки осиний укус має лужну природу, а оцет його нейтралізує.

Позбавтеся неприємного запаху зі сміттєвих баків

Сміттєві контейнери на вулиці часто дуже неприємно смердять. Щоб це усунути, просто насипте на дно бака пів склянки соди та залиште на ніч. Вона поглине всі запахи та не залишить хімічного аромату. Для кращого ефекту можна додати кілька крапель ефірної олії, наприклад, лаванди чи лимона.

Харчова сода – це справжня чарівна паличка для догляду за вашим садом і двором. Вона не лише безпечна для навколишнього середовища, а й надзвичайно ефективна у боротьбі з забрудненнями, шкідниками та бур’янами. Озброївшись цими простими лайфгаками, ви зможете зберегти свій зовнішній простір доглянутим без використання агресивної хімії. Тож не поспішайте списувати звичайну соду з рахунків – вона може стати вашим головним союзником у господарстві.

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