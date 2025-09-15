90-ті повертаються: як вписати в інтерʼєр маленький телевізор з минулого та навіщо це робити

Телевізор / © Credits

М’які дивани, теплі відтінки дерева, керамічний посуд, усе це повертається. А разом із ними й невеликий кухонний телевізор, який колись був символом сімейних вечорів за вечерею та серіалами.

Сьогодні цей девайс знову опинився у центрі уваги завдяки TikTok та Instagram, молодь купує вінтажні телевізори, щоб дивитися «Дівчат Ґілмор» або «Друзів» під час приготування вечері. Але ностальгія, це лише частина історії. Маленький телевізор на кухні має цілком практичне пояснення, про все це розповіло видання Martha Stewart.

Чому повернувся тренд на кухонний телевізор

Ностальгія. Багато хто згадує, як у дитинстві мама готувала вечерю, а вся родина краєм ока стежила за новим епізодом улюбленого шоу.

Закриті планування знову у моді. Якщо у 2000-х усі мріяли про «open space», то тепер все більше людей хоче розділені зони. Тому, коли ви перебуваєте на кухні, часто неможливо бачити телевізор із вітальні.

Затишок і ритуали. Невеликий екран допомагає створити атмосферу «комфортного вечора», коли ви вмикаєте старий фільм і варите гарбузовий крем-суп, наприклад.

Як все стилізувати

Краще не просто поставити «коробку» на стільницю, як у 90-х, а подумати про інтеграцію телевізора в інтер’єр.

Замаскуйте у меблях. Вбудовані шафи чи спеціальні панелі дозволяють «сховати» телевізор, коли він не потрібен. Це особливо важливо для невеликих кухонь, де кожен сантиметр площі має значення.

Оберіть правильне розташування. Телевізор не має бути центром кухні. Краще розмістити його так, щоб він був зручним для перегляду з робочої зони, але не домінував у просторі.

Замініть на планшет. Якщо вам не хочеться встановлювати стаціонарний телевізор, можна мати окремий планшет для кухні. Він зручний для рецептів, кулінарних відео та серіалів «для фону». Його легко пересунути чи заховати у шухляду.

Де купити маленький телевізор

Вінтажні моделі можна знайти на OLX або барахолках. Вони створюють справжній «ретро вайб».

Сучасні компактні телевізори пропонують більшість технічних брендів — тонкі, зручні, з можливістю підключення до Wi-Fi.

Альтернатива — мініпроектор, який виводить зображення на стіну чи шафу, створюють ефект домашнього кінотеатру навіть на кухні.

Навіщо телевізор на кухні

Це спосіб створити атмосферу 90-х у сучасному просторі.

Це допомагає відновити такі домашні ритуали, як чай із серіалом, кулінарні шоу під час готування.

Це зручно для тих, хто багато часу проводить на кухні та не хоче пропустити улюблені програми.

Маленький телевізор із 90-х повертається не як випадкова примха, а як символ затишку, родинних традицій та балансу між функціональністю та атмосферою. Ви можете підійти до цього тренду по-різному, наприклад, купити вінтажну модель, інтегрувати сучасний екран у шафи чи взагалі обмежитися планшетом. Головне, щоб це було не просто про техніку, а про емоції та спогади, які вона дарує.