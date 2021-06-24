Алергія у тварин: види, діагностика і лікування

Кількість домашніх тварин, які страждають від різних видів алергій, збільшується неймовірними темпами з року в рік. Власники не завжди розуміють, чому їхній улюблений пес став забиватися в кут і не реагує на улюблені ігри, а кіт став агресивним і кидається на всіх поспіль.

Ситуацію ускладнює те, що не існує жодних аналізів, які б точно вказували на ту чи ту алергічну реакцію і на конкретний алерген. Водночас тварина страждає і потребує допомоги. Як же боротися з алергіями і від чого все-таки вони бувають? Про це розповіла ветлікарка-дерматологиня житомирської ветеринарної клініки "Багіра" Наталя Станішевська.

У чому виражається алергія?

За всіх видів алергій у тварин симптоми практично однакові: почервоніння шкіри, свербіж, виділення рідини з очей, неприємний запах від шерсті. До речі, шерсть може ставати маслянистою, може з'являтися лупа, струп. Власник тварини за такими ознаками сам не зможе визначити алергію, оскільки такі ж симптоми характерні і для грибка і для корости. Тому слід звертатися до ветеринара.

Тварини найбільше страждають від постійного свербіння і поводяться по-різному. Наприклад, собаки починають уникати господаря, ховаються в темний куток і всім своїм виглядом дають зрозуміти: не чіпай мене. А для котів більше характерна агресія, і в тяжких випадках навіть показані антидепресанти.

Для того щоб встановити алергію, лікар дотримується алгоритму за принципом виключення конкретних видів алергій. Починає з найпоширенішої, а далі переходить на більш рідкісні. Прямої діагностики не існує, проте є шкірні проби, посіви, біопсії, цитологія, які допомагають встановити причину страждання тварини.

Алергії діляться на основні три групи: на слину бліх, харчова і алергія на фактори довкілля.

Алергія на слину бліх

Це найпоширеніша причина алергічних захворювань. Алергія розвивається на слину блохи, яка кусає тварину. Тому потрібно позбутися від паразитів, що вимагає комплексного підходу. По-перше, обробка тварин спеціальними засобами, по-друге, механічне чищення в квартирі, а за великої інвазії — розпорошення засобів, що вбивають бліх. І тільки тоді буде ефект від обробки.

Харчова алергія

Сам вислів "харчова алергія" сьогодні настільки не сходить із язиків, що власники тварин у всіх недугах своїх вихованців звинувачують саме харчову алергію. Вони думають, що виною всьому та чи та їжа. Однак харчова алергія у тварин — одна з найрідкісніших алергій! Щоб поставити такий діагноз, необхідно призначати тварині спеціальні корми. З огляду на те, що харчова алергія буває зазвичай на білок, потрібно його змынити. Припустимо, якщо тварина до цього вживала в їжу курку, то тепер слід давати лосось. Якщо їла яловичину, то потрібно поміняти її на оленину, а індика — на страуса. Але не варто заздалегідь лякатися і ламати голову над тим, де взяти м'ясо страуса. Йдеться про сухі корми з різним вмістом, і вони цілком доступні, зокрема і з м'ясом страуса.

Звичайно, якщо власники — противники сухих кормів і дають тварині тільки натуральну їжу, виявити алергію буде дуже складно. Для цього потрібно насамперед "очистити організм". Наприклад, рисом. Але його доведеться вживати 4-6 тижнів поспіль, що абсолютно нереально. Тому ми говоримо про професійні дієти, які ґрунтуються на сухих кормах і допомагають поставити діагноз. Наприклад, тварина їсть, скажімо, оленину, а потім через 6 тижнів потрібно провести провокацію, тобто нагодувати її знову куркою і зрозуміти, погіршився стан тварини чи ні. Це дорогий і досить складний процес, проте дбайливі власники розуміють, що тварину потрібно лікувати, і дослухаються до порад лікаря.

Атопія

Алергія на фактор довкілля, так звана, атопія — найскладніший вид алергії, оскільки вона може бути на що завгодно: польового кліща в будинку, на парфуми господині, на побутову хімію, якою помили унітаз, на новий синтетичний килимок, взимку може бути алергія на мороз. Це не стільки вираження імунної реакції організму, скільки "неправильна" реакція самої шкіри на алергени, з якими вона стикається. Причина — брак білка філагріна, який відповідає за якість шкіри. Недолік його призводить до того, що тварина відчуває дискомфорт, до того ж в абсолютно різних умовах: і на сонці, і на мороз, на з'їдену полуницю і так далі. Така алергія вимагає довічного догляду, медикаментозного забезпечення та спеціальних кормів.

Головне — не допускати тварин, схильних до постійних алергій, в племінне розведення. А недобросовісні заводники, прекрасно розуміючи, що у тварин-батьків є алергія, заплюющують на це очі. В результаті з'являється нащадки, які теж піддається алергії. Як результат, велике поширення атопічних алергій.

Як і чим лікувати?

Антигістамінні препарати, якими користуються люди, які страждають алергіями (лоратадин, супрастин і так далі), для тварин не працюють (!!!). Однак існують суто ветеринарні препарати, які знімають свербіж і покращують стан. Йдеться про комплексну терапію, яка включає зміну харчування, зовнішню обробку тварини, препарати для підтримки вологості шкіри (за алергії шкіра червоніє і запалюється). Якщо у тварини харчова алергія, то застосовують спеціалізовані гіпоалергенні корми.

Потрібно бути готовим до того, що за алергії бувають періоди ремісії і ускладнення. Найкраще тварини почуваються, якщо літо видається без спеки і з хмарною погодою. Однак без погодних аномалій не обійдешся, як і без побутової хімії, яка часто провокує розвиток алергій. Просто слід купувати найбільш щадні засоби.

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