Алергія на котів: цікаві факти

Коти / © Credits

Реклама

На сторінці centralna.vet розповіли, алергічні реакції виникають не на саму шерсть, а на специфічний білок Fel d 1, який виробляється у слині, сечі та на шкірі тварини. Кіт, коли вилизує себе, переносить цей протеїн на шерсть, а далі він поширюється по всій оселі. Саме тому алергія може проявлятися навіть у тих, хто рідко торкається кота напряму.

Гіпоалергенні коти

Повністю «не алергенних» котів не буває. Проте є породи, які виробляють менше алергенного білка. До таких відносять:

Сибірську, балінезійську та орієнтальну кішок.

Порівняно безпечними вважаються також сфінкси, адже вони не мають шерсті, на якій накопичуються білки.

Але важливо пам’ятати, що навіть такі тварини не є абсолютно безпечними для алергіків, просто симптоми можуть бути слабшими.

Реклама

Вплив статі та кольору шерсті

Цікаво, що кастровані коти виділяють набагато менше алергенів, ніж некастровані. Також на інтенсивність алергічних реакцій може впливати й забарвлення шерсті, коти зі світлою шерстю рідше провокують симптоми, тоді як тварини з темною, навпаки, частіше викликають загострення.

Симптоми алергії

Алергічна реакція на котів може проявлятися по-різному, зокрема:

нежить, сльозотеча, почервоніння очей;

висипи чи свербіж на шкірі;

напади чхання та кашлю;

утруднене дихання, у важких випадках, навіть загострення бронхіальної астми.

Як полегшити життя поруч із котом

Якщо ви не уявляєте свого життя без пухнастого друга, але страждаєте від алергії, існує кілька способів знизити ризики:

регулярно купати та розчісувати кота, за потреби, звертатись до грумера;

використовувати повітряні фільтри з HEPA;

не пускати тварину у спальню;

щодня робити вологе прибирання;

за потреби консультуватися з алергологом щодо медикаментів.

Алергія на котів — це не вирок для людей, які люблять тварин. Так, повністю позбутися алергенів неможливо, але сучасні знання допомагають мінімізувати симптоми та насолоджуватися спілкуванням із домашнім улюбленцем. А отже, любов до котів може залишатися такою ж сильною, навіть якщо організм реагує на них не надто дружньо.