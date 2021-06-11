Ампельні помідори: як доглядати і коли садити та збирати

Вирощувати томати на балконі зовсім не складно, вони менше схильні до хвороб, ніж звичайні помідори, а завдяки своїй естетиці і смаку будуть тішити вас до самих холодів.

Немає нічого смачнішого і ароматнішого за домашні солодкі помідори, але якщо у вас немає ділянки, де можна виростити їх, то не турбуйтеся, адже помідори чудово будуть рости і на вашому балконі або підвіконні. Існує думка, що садити на розсаду помідори потрібно в кінці лютого, березні ну або максимум у квітні, але насправді це не особливо має значення, адже рости вони будуть навіть, якщо посадити їх в травні або червні, просто урожай з них ви отримаєте трохи пізніше.

Вигляд мають такі помідори завжди ефектний, особливо, коли на них почнуть формуватися красиві червоні або жовті плоди. Також мають приємний аромат, який буде наповнювати ваш балкон.

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Які вибрати

Для вирощування помідорів на балконі вибирайте сорти, які будуть комфортно почуватися в горщику. Це можуть бути сорти низькорослих помідорів чи помідори чері.

Під час вибору помідорів для розсади, звертайте увагу на опис на упаковці.

Як виростити

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Вирощувати ампельні помідори дуже просто. Для цього вам знадобиться: насіння, волога серветка, пластикова склянка і поліетиленова плівка.

Насіння покладіть на вологу серветку, спонж або ватку (вода повинна бути теплою). Вони повинні "ожити" в вологому середовищі. Залиште їх так на пару днів.

Після цього підготуйте ємності для висаджування. Це можуть бути спеціальні горщики для розсади, але також можна використовувати звичайні пластикові стаканчики, в яких попередньо потрібно зробити отвір в дні, щоб не було застою води.

Посадіть насіння помідор на глибину не більше двох сантиметрів і полийте. Для поливу можна використовувати пульверизатор. Накрийте ємність, в яку ви висадили насіння, поліетиленовою плівкою. Коли розсада зійде — зніміть плівку. Полив продовжуйте методом обприскування, адже так ви не пошкодити ніжне і ще слабке рослина.

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Як висаджувати

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Коли розсада підросте, варто робити пікірування — пересадити в окремі горщики, адже тепер коріння потрібно значно більше місця для розвитку. Визначити період пересадки просто — на рослині вже має бути 2-3 листочки.

Важливо пам'ятати, що пересаджувати помідор потрібно з усьою земляною грудкою. Просто витягніть його з горщика і вставте в новий, трохи водночас поглибивши корінь.

Наступний етап пересаджування вже буде, коли рослина значно зміцниться. Висаджуйте її одразу в об'ємний горщик з розрахунком 5 літрів на 1 рослину. Обов'язково потрібно зробити дренажні отвори і не забути насипати на дно керамзит.

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Як доглядати

Доглядати за ампельними помідорами не складно, головне їх регулярно поливати, але так, щоб вода не потрапляла на стебла і листя. Найкраще використовувати теплу відстояну воду. Полив робити ввечері, але намагайтеся рослину не заливати, інакше вона може захворіти чорною ніжкою і загинути. Достигнуть помідори на балконі приблизно через три місяці.

Також залежно від сорту гілки томатів потрібно підв'язувати, адже через важкі плоди вони можуть обламатися.

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Як бачите, вирощувати томати на балконі в кашпо зовсім не важко, тому пробуйте і нехай вони вас тішать своїм смаком.

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