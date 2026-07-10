Англійський котеджний сад: ідеї, які перетворять ваш двір або балкон на казковий куточок

Квіти / © Associated Press

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Англійський котеджний сад здається таким, ніби існував завжди. Тут немає ідеально рівних ліній чи надто продуманих композицій — усе має легкий, невимушений та трохи хаотичний вигляд, хоча насправді кожна деталь має своє місце, про це розповіло видання Real Simple.

Саме ця природність сьогодні надихає дизайнерів і власників будинків у всьому світі. Хороша новина полягає у тому, що для створення атмосфери англійського саду зовсім не потрібна велика ділянка, достатньо кількох правильних хитриків.

Думайте не лише про рослини

Секрет чарівності англійського саду криється не тільки у квітах. Велику роль відіграє простір навколо них. Варто додати гравійні доріжки, перголи, оповиті рослинами, чи затишний куточок для відпочинку. Саме такі елементи створюють відчуття, ніби сад формувався природно протягом багатьох років, а не був висаджений за один сезон.

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Додайте топіарії

Охайно сформовані дерева та кущі — одна з найхарактерніших рис англійського стилю. Вони поєднують садівництво та мистецтво, адже щоб отримати якісну декоративну форму, рослину можуть вирощувати та формувати понад вісім років. Навіть один такий елемент здатен миттєво надати подвір’ю елегантного британського шарму.

Створюйте багаторівневі композиції

Пишність — головна ознака котеджного саду. Щоб досягти такого ефекту, висаджуйте рослини шарами: найвищі — на задньому плані, середньої висоти — посередині, а низькорослі чи ті, які красиво звисають, — спереду.

Також краще відмовитися від довгих рівних клумб. Натомість краще формувати композиції у вигляді м’яких півкіл або плавних хвиль. Так сад матиме об’ємніший та природніший вигляд.

Обирайте ароматні рослини

Англійський сад має не лише тішити око, а й наповнювати простір ароматами. Класичний вибір — лаванда, троянди та запашний горошок. Усі вони чудово ростуть навіть у контейнерах, тому підійдуть і для балкона чи компактної тераси.

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Важливо висаджувати їх невеликими групами непарної кількості та на різній висоті. Саме така композиція створює відчуття природності, на відміну від рівних симетричних рядів.

Забудьте про ідеально рівні лінії

Якщо хочете досягти ефекту справжнього англійського саду, відмовтеся від суворої геометрії. Квіти краще висаджувати невеликими групами, легкими трикутниками чи зміщеними композиціями та повторювати окремі сорти у різних місцях клумби. Це допомагає погляду м’яко ковзати по всьому саду, а не зупинятися на чітких лініях.

Крім того, рослини можна розміщувати трохи ближче одна до одної, так клумба матиме густіший та живіший вигляд.

Додайте воду

Навіть невеликий декоративний фонтан або мініатюрний водний елемент здатен кардинально змінити атмосферу. Тихе дзюрчання води створює відчуття спокою та завершеності композиції. До того ж така деталь часто коштує не дорожче за кілька нових рослин, але додає саду значно більше затишку.

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Вінтажні аксесуари

Саме дрібниці роблять англійський сад особливим. Старовинні металеві підставки для вазонів різної висоти, заповнені папоротями, плющем, лавандою чи розмарином, миттєво додають простору характеру. Не менш ефектний вигляд мають кам’яні поїлки для птахів або декоративні чаші, які створюють атмосферу старого європейського саду.

Англійський котеджний сад — це не бездоганна симетрія чи дорогий ландшафтний дизайн. Його головна особливість — природність, багатошаровість і відчуття життя, яке панує у кожному куточку.

Кілька ароматних рослин, затишне місце для відпочинку, трохи вінтажного декору, плавні форми клумб, тихе дзюрчання води і навіть невеликий балкон чи компактна тераса можуть перетворитися на простір, куди захочеться виходити щоранку з чашкою кави.

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