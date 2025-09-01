Апельсинова шкірка: як її використовувати для покращення здоров’я рослин та боротьби зі шкідниками

Апельсинова шкірка / © Credits

Замість того, щоб викидати її у відро для сміття, ви можете застосувати апельсинову шкірку як добриво, засіб від мурах або навіть як біорозкладний горщик для розсади —про це розповіло видання Martha Stewart.

Апельсинова шкірка багата на азот, калій, фосфор та кальцій — елементи, необхідні для росту і міцності рослин. Крім того, вона містить ефірні олії (зокрема d-лімонен), які діють як природний репелент і відлякують комах-шкідників.

Важливо: використовуйте органічні апельсини, адже на імпортні цитрусові часто наносять хімічні консерванти, які можуть потрапити у ґрунт.

Способи застосування апельсинової шкірки

Натуральне добриво

Подрібнені чи висушені апельсинові шкірки можна додавати у компост або одразу у ґрунт біля рослин. Вони збагачують землю поживними речовинами та стимулюють розвиток кореневої системи.

Порада: перед додаванням краще подрібнити шкірку на маленькі шматочки або змолоти у блендері — так вона швидше перегниє.

Засіб проти мурах

Мурахи дуже не люблять запах цитрусових. Якщо висушити апельсинову шкірку, перемолоти її у порошок і посипати ним стежки мурах або місця їхнього скупчення, комахи швидко залишать вашу територію. Оскільки порошок може розвіюватися вітром або розмиватися дощем, час від часу процедуру слід повторювати.

Біорозкладний горщик для розсади

Половинки апельсинової шкірки можна використовувати як мінігорщики для вирощування насіння. Просто наповніть їх землею, посадіть насіння і дочекайтеся перших листочків. Коли розсада зміцніє, перенесіть її у ґрунт разом зі шкіркою — вона перегниє і стане додатковим добривом.

Це екологічно, зручно та допомагає заощадити на торф’яних горщиках.

Натуральний спрей проти попелиці

Щоб захистити рослини від попелиці, приготуйте простий засіб:

подрібніть свіжу апельсинову шкірку;

залийте її гарячою водою;

додайте кілька крапель рідкого мила;

настоюйте 24 години, а потім процідіть і перелийте у пляшку з розпилювачем.

Обприскуйте нижнє листя та стебла рослин раз на тиждень. Суміш має приємний аромат для людини, але неприємний для шкідників.

Додаткові переваги

Апельсинова шкірка допомагає відлякувати комарів та комах у саду — достатньо розкласти свіжі шкірки біля місць відпочинку.

Подрібнена шкірка може усунути неприємний запах у ґрунті під час вирощування рослин у горщиках.

Вона також допомагає зменшити кількість котів-сусідів у саду, адже кішки не люблять запах цитрусових.

Апельсинова шкірка — це не відходи, а цінний ресурс. Коли ви правильно її використовуєте, ви можете зробити свій сад здоровішим, екологічнішим і врожайнішим.