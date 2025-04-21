Аптечка новонародженого малюка: що у ній має бути, розповіла педіатр / © Credits

Реклама

Щоб не панікувати, краще підготуватися заздалегідь, педіатр Вікторія Хоменко спеціально для helsi.ua порадила, що має бути в аптечці новонародженого та розповіла, що не варто запасатися десятками медикаментів — аптечка має бути не міні-лікарнею, а набором «на всі випадки життя».

Жарознижувальні та знеболювальні засоби

Основне: парацетамол у формі свічок або сиропу (для дітей від 1 місяця).

Важливо: у перші 28 днів життя жодні жарознижувальні препарати не можна давати без призначення лікаря. Якщо у немовляти температура — це завжди привід для термінового звернення до педіатра.

Реклама

Засоби для носика

Фізіологічний (сольовий) розчин — для зволоження слизової носа та очищення від слизу.

Назальний аспіратор (відсмоктувач) — допомагає видалити зайвий слиз у разі застуди чи алергії.

Антисептики

Хлоргексидин або мірамістин — для обробки пупка чи дрібних ушкоджень шкіри.

Натуральна альтернатива: відвар ромашки — як природний антисептик для ніжної шкіри (але тільки після консультації з педіатром).

Термометри

Електронний термометр — для вимірювання температури тіла.

Термометр для води — дозволяє підібрати комфортну температуру для купання.

Порада: перед тим як опустити дитину у ванну, завжди перевіряйте воду ліктем — так можна швидко оцінити, чи не занадто вона гаряча.

Засоби для гігієни та догляду

Ножиці з закругленими кінчиками — для підстригання нігтів і запобігання дряпанню.

Пінка чи гель для купання — обирайте гіпоалергенні засоби без ароматизаторів і барвників.

Емолієнти (зволожувальні засоби) — допомагають зберегти шкіру малюка м’якою та запобігають сухості.

Барʼєрний крем під підгузок — захищає від подразнення та попрілостей.

Не забудьте: ватні диски, стерильна вата та палички з обмежувачами — для гігієнічних процедур.

Телефон педіатра — завжди під рукою

Жоден препарат не замінить спокійної професійної консультації. У разі сумнівів чи тривожних симптомів — дзвінок до лікаря може зняти зайву паніку чи своєчасно направити до медзакладу.

Збережіть номер педіатра на видному місці чи у закладках смартфона.

Що не варто зберігати без рекомендації лікаря

Протикашльові, антибіотики, антигістамінні препарати, противірусні засоби, краплі в очі та вуха — все це призначається лише лікарем після огляду малюка.

Жодна аптечка не замінить дбайливих обіймів мами, ніжного погляду тата та відчуття безпеки, яке немовля вловлює з перших днів. Але турбота та підготовленість — це той прояв любові, який надає батькам упевненості, а малюкові — комфорту. Тож зберіть аптечку заздалегідь, подбайте про дрібниці та насолоджуйтеся першими днями разом, без страху перед несподіванками.