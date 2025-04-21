- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 4
- Час на прочитання
- 2 хв
Аптечка новонародженого малюка: що у ній має бути, розповіла педіатр
Поява немовляти у родині — це справжнє диво. Маленьке серце б’ється поруч, пахне молоком і теплом, а мама та тато, закохані по-новому, з трепетом спостерігають за кожним подихом свого малюка. Але разом з ніжністю та любов’ю приходить і хвилювання: як допомогти, якщо з’явиться нежить, температура чи подразнення шкіри.
Щоб не панікувати, краще підготуватися заздалегідь, педіатр Вікторія Хоменко спеціально для helsi.ua порадила, що має бути в аптечці новонародженого та розповіла, що не варто запасатися десятками медикаментів — аптечка має бути не міні-лікарнею, а набором «на всі випадки життя».
Жарознижувальні та знеболювальні засоби
Основне: парацетамол у формі свічок або сиропу (для дітей від 1 місяця).
Важливо: у перші 28 днів життя жодні жарознижувальні препарати не можна давати без призначення лікаря. Якщо у немовляти температура — це завжди привід для термінового звернення до педіатра.
Засоби для носика
Фізіологічний (сольовий) розчин — для зволоження слизової носа та очищення від слизу.
Назальний аспіратор (відсмоктувач) — допомагає видалити зайвий слиз у разі застуди чи алергії.
Антисептики
Хлоргексидин або мірамістин — для обробки пупка чи дрібних ушкоджень шкіри.
Натуральна альтернатива: відвар ромашки — як природний антисептик для ніжної шкіри (але тільки після консультації з педіатром).
Термометри
Електронний термометр — для вимірювання температури тіла.
Термометр для води — дозволяє підібрати комфортну температуру для купання.
Порада: перед тим як опустити дитину у ванну, завжди перевіряйте воду ліктем — так можна швидко оцінити, чи не занадто вона гаряча.
Засоби для гігієни та догляду
Ножиці з закругленими кінчиками — для підстригання нігтів і запобігання дряпанню.
Пінка чи гель для купання — обирайте гіпоалергенні засоби без ароматизаторів і барвників.
Емолієнти (зволожувальні засоби) — допомагають зберегти шкіру малюка м’якою та запобігають сухості.
Барʼєрний крем під підгузок — захищає від подразнення та попрілостей.
Не забудьте: ватні диски, стерильна вата та палички з обмежувачами — для гігієнічних процедур.
Телефон педіатра — завжди під рукою
Жоден препарат не замінить спокійної професійної консультації. У разі сумнівів чи тривожних симптомів — дзвінок до лікаря може зняти зайву паніку чи своєчасно направити до медзакладу.
Збережіть номер педіатра на видному місці чи у закладках смартфона.
Що не варто зберігати без рекомендації лікаря
Протикашльові, антибіотики, антигістамінні препарати, противірусні засоби, краплі в очі та вуха — все це призначається лише лікарем після огляду малюка.
Жодна аптечка не замінить дбайливих обіймів мами, ніжного погляду тата та відчуття безпеки, яке немовля вловлює з перших днів. Але турбота та підготовленість — це той прояв любові, який надає батькам упевненості, а малюкові — комфорту. Тож зберіть аптечку заздалегідь, подбайте про дрібниці та насолоджуйтеся першими днями разом, без страху перед несподіванками.