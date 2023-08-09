Атака слимаків: як зупинити нашестя шкідників на вашу садову ділянку

Слимаки та равлики можуть завдати великої шкоди садам, поїдаючи все, від листя рослин до їхніх квітів та стебел. Слимаків та равликів приваблює широкий спектр декоративних рослин та овочів, таких як хости, дельфініуми та салатне листя.

Слимаки та равлики – набридливі шкідники, які найбільш активні вночі, вони зазвичай залишають характерні сріблясті сліди на паркані, стінах та підлозі.

Щоб не дати слимакам та равликам поїдати рослини, їх потрібно відлякати, як це зробити, фахівці розповіли Еxpress.co.uk.

Секрет мідного дроту

Для відлякуваних слимаків і равликів фахівці пропонують використовувати мідний дріт на горщиках з рослинами та на грядках. Додавання мідної стрічки до верхньої частини горщиків — це простий спосіб відлякати слимаків та равликів.

Причина, через яку мідний дріт відлякує слимаків і равликів, полягає в тому, що він викликає нешкідливий електричний шок, коли вони торкаються нього. Тому мідний дріт є практично непереборною перешкодою для цих шкідників.

Просто приберіть їх подалі

Якщо у вас є час, варто спробувати фізично видаляти слимаків кожен вечір і переміщати їх подалі від рослин, які ви намагаєтеся захистити або просто їх позбуватися. Це може бути досить трудомістким методом, але це скорочуватиме кількість шкідників ніч за ніч.

Заведіть у саду більше тварин

Наявність саду з біорізноманіттям також може стримувати слимаків, оскільки їжаки, жаби, жаби та жужелиці є природними ворогами слимаків.

Посадіть лаванду та полин

Слимаки не люблять рослини з сильним ароматом, такі як лаванда, фенхель, розмарин і полин. Спробуйте посадити навколо городу ці рослини, щоб злякати непроханих гостей.

Не лийте багато води

Уникнення надмірного поливання також може допомогти зменшити чисельність равликів та слимаків. Особливо уважним потрібно бути до вечірнього поливання, саме він створює приємну для слимаків вологу атмосферу перед їхнім вечірнім походом на ваші грядки.

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