"Бабусин" декор повертається, а ностальгія стає головним показником гарного смаку: сучасні тренди / © Associated Press

Світ дизайну зараз живе за принципом «змішуй та поєднуй»: сучасні меблі з лаконічними формами поєднуються з деталями минулих десятиліть. Саме ці деталі, такі теплі, знайомі та дещо сентиментальні, додають простору душі, про це розповіло видання Real Simple.

Дизайнери все частіше звертають увагу на естетику, яку ми пам’ятаємо з дитинства, адже будинки наших бабусь були затишними не через тренди, а через увагу до дрібниць. І, здається, сьогодні ми знову цього прагнемо.

Традиційні штори

Мінімалістичні ролети та голі вікна поступово здають позиції. Їм на зміну повертаються класичні штори з декоративними карнизами та наконечниками. Саме традиційні карнизи з орнаментальними фіналами додають інтер’єру глибини та завершеності, особливо в будинках із середземноморським або класичним характером. Що обирати сьогодні:

карнизи з металу чи дерева з виразними деталями

тканини з історією, як от флористичні мотиви та мереживо

щільні штори у поєднанні з легким тюлем

Це не про важкість, а про тактильність і тепло, яких так бракує стерильному простору.

Бордюри для шпалер

У 80–90-х бордюри були всюди — на кухнях, у спальнях, навіть у ванних кімнатах. Потім їх оголосили застарілими, але, як це часто буває, тренд просто чекав свого часу. Зараз їх називають ідеальним компромісом між «хочу щось яскраве» та «боюся радикальних змін». Чому вони знову актуальні:

не потребують повного переклеювання стін

додають простору грайливості та індивідуальності

Сьогодні бордюри використовують не лише під стелею, а й для обрамлення ніш, дзеркал або навіть уздовж полиць.

Фестони та вишивка

Перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про бабусин декор — це звісно, рюшики, фестони та дрібна вишивка, але тепер — без надмірностей. Такі деталі з’являються на скатертинах, постільній білизні, декоративних подушках і мають напрочуд сучасний вигляд. Це вже не наївний вінтаж, а:

делікатна вишивка замість масивного декору

фестонований край у нейтральних кольорах

акцентні деталі, а не тотальне оформлення

Як вписати «бабусині» тренди у сучасний інтер’єр

Головне правило — дозування. Один-два вінтажні елементи працюють краще, ніж повне занурення в ретро.

Поєднуйте старе з новим

Обирайте якісні матеріали

Залишайте простір для повітря та світла

Такі деталі не обтяжують інтер’єр, а навпаки — роблять його живим і персональним.

Сучасний дизайн дедалі більше цінує не ідеальність, а тепло, пам’ять і характер. І саме тому «бабусині» елементи знову з нами, але не як жарт або іронія, а як усвідомлений вибір.

Традиційні штори, шпалерні бордюри, фестони та вишивка доводять, що стиль не має віку. А іноді найкращі ідеї вже давно чекали на нас — у старих альбомах, знайомих інтер’єрах і спогадах дитинства.