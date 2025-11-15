Бабусина скриня — справжній скарб: 6 речей, які можуть бути надзвичайно цінними / © Credits

Не поспішайте нести старі речі на смітник або віддавати на благодійність, адже серед них можуть ховатися предмети, які навіють не лише ностальгію, а й принесуть чималі гроші. Видання Real Simple розповіло про шість категорій речей, на які варто звернути увагу.

Меблі з клеймом майстра

Якщо у вас вдома старовинний стілець або шафа з дерев’яною рамкою, перевірте наявність клейма майстра. Це може бути печатка чи тиснення на дереві, яке вказує на виробника та час створення. Таке клеймо може значно підвищити вартість меблів, тож завжди перевіряйте їхню нижню частину та шукайте інформацію в інтернеті.

Вишиті гобелени

Старовинні гобелени останнім часом стали справжнім трендом у дизайні інтер’єру. Особливу цінність мають ручні вироби з нерівними стібками та приглушеною колірною гамою, яка розповідає історію. Цінність може бути у речах, які вам особисто подобаються, навіть якщо вони не принесуть грошей.

Фарфорові сервізи

Багато родин зберігають повні набори фарфорового посуду, якими користуються лише на свята. Якщо знайдете старий сервіз або Bone China, його вартість може бути високою, особливо якщо виробництво давно припинене.

Картини та фотографії

Старі олійні картини можуть мати як естетичну, так і інвестиційну цінність. Звертайте увагу на мікротріщини лаку, які сигналізують про старовинність твору. Що ж стосується фотографій, чорно-білі сімейні знімки цінні радше сентиментально, ніж матеріально, але можуть стати чудовим декоративним елементом.

Ручний розпис на кераміці

Кераміка з підписом майстра чи клеймом завжди цікава колекціонерам. Навіть якщо автор не відомий, ручна робота цінується більше, ніж масове виробництво. Лише перевіряйте на наявність свинцю, якщо плануєте використовувати кераміку для їжі.

Вінтажні килими

Старовинні килими не тільки довго слугують, а й можуть коштувати недешево через складні орнаменти, якісне виготовлення та унікальні кольори. Вони додають дому характеру та тепла, а знайдений цінний екземпляр — справжня удача.

Корисні поради

Не поспішайте продавати, перш за все, оберіть те, що вам дійсно подобається.

Пам’ятайте, що цінність речей — не лише у грошах, а й у ностальгії та естетиці.

Наступного разу, коли будете розбирати бабусину комору чи сімейний підвал, уважно огляньте старі речі. Можливо, серед них — справжній антикварний скарб, який додасть вашому дому шарму та, хто знає, може ще трохи заробите.