Багаторічники, які полюбляють тінь: як створити чарівний куточок у темну саду / © Credits

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Тінисті сади мають особливу атмосферу затишку, спокою та навіть таємничості. Існує чимало вишуканих багаторічних рослин, які не тільки добре ростуть у півтіні чи повній тіні, а й прикрашають ці ділянки яскравими листками, ніжним цвітінням і текстурною глибиною, про це розповіли на сторінці sad_fey_ а також про рослини, які перетворять темні куточки вашого саду на справжній зелений рай.

Квітучі багаторічники для тіні

Астильба . Неймовірно ефектна рослина з пишними, пухнастими суцвіттями у рожевих, білих або бузкових відтінках. Полюбляє вологий ґрунт і затінення. Чудово підходить для обрамлення алей чи садіння біля водойм.

Гейхера . Цінується за яскраві, різнобарвні листки: бордові, сріблясті, мідні, зелені з візерунками. Легко комбінується з іншими рослинами, додає саду декоративної строкатості.

Тіорела . Має цікаве листя, подібне до кленового та дрібні ніжні квіти у весняний період. Відмінний ґрунтопокривний багаторічник, який добре витримує тінь.

Аквілегія . Казкові квіти у формі дзвіночків прикрашають сад навесні та на початку літа. Може самостійно розмножуватись через самосів.

Хелеборус (Морозник). Один із перших вісників весни, морозник розквітає вже у лютому-березні, навіть під снігом. Полюбляє вологу, родючу землю та захищене від вітру місце.

Анемона японська. Елегантна осіння квітка з білими, рожевими чи фіолетовими пелюстками. У тіні цвіте довше та зберігає яскравість.

Тіньовитривалі рослини з декоративним листям

Хоста . Королева тіні. Її великі, хвилясті чи загострені листки вражають розмаїттям кольорів: від світло-зелених до синьо-зелених і строкатих. Невибаглива, довговічна, чудово поєднується з іншими тіньовими рослинами.

Роджерсія . Схожа на декоративний ревінь — великі листки, гарна структура. Цвіте високими кремовими чи рожевими суцвіттями. Добре почувається у тіні.

Брунера . Її ще називають «незабудка садова». Сріблясто-зелені листки створюють візуальний контраст, а блакитні квіти тішать навесні.

Живучка (Аюга) . Ґрунтопокривна рослина, яка утворює щільний килим. Цвіте синьо-фіолетовими колосками навесні. Ідеальна для заповнення порожніх зон.

Медунка . Одночасно цвіте синіми та рожевими квітами, має гарне листя з срібними вкрапленнями. Привертає бджіл і прекрасно почувається у затінку.

Карекс і хакенехлоя. Декоративні злаки, які створюють спокійний фон у саду. Рухливі та м’які. Вони не тільки додають текстури, а й прекрасно заповнюють тіньові простори.

Інші улюбленці тіні

Купина — ефектна рослина з дугоподібними стеблами та білими дзвіночками. Справжній лісовий скарб.

Сон-трава (Пульсатілла) — рідкісна, але чарівна весняна квітка. Полюбляє напівтінь і дренований ґрунт.

Наперстянка — висока, з колосками, схожими на дзвоники. Ідеальна для заднього плану квітника.

Клопогон (циміцифуга) — високий, з ароматними білими «свічками». Добре росте у тіні.

Астранція — зіркоподібні квіти на витончених стеблах. Цвіте довго та приваблює метеликів.

Папороть — класика тіньового саду. Нескінченна кількість сортів, форм і фактур.

Барвінок — вічнозелений покрив ґрунту з ніжними синіми квітами.

Конвалія — чудова весняна рослина з ніжним ароматом.

Суниця — не лише декоративна, а й смачна. Добре росте у напівтіні.

Снить — декоративно-їстівна рослина, яку можна використовувати у ландшафтному дизайні.

Пахісандра — вічнозелений покривник, який створює щільний килим у затінених місцях.

Герань (садова) — не плутати з кімнатною. Витривала, рясно цвіте та росте у тіні.

Для створення гармонійного тіньового саду поєднуйте рослини з різними формами та кольорами. Це допоможе додати об’єм і глибину навіть найтемнішому куточку. І не забувайте — багато з цих багаторічників люблять вологу, тому тінь, мульчування та регулярний полив дадуть найкращий результат.