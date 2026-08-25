Банківська картка чи смартфон: чим краще платити / © Associated Press

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Безконтактна оплата давно стала частиною повсякденного життя, замість готівки ми прикладаємо картку, телефон або навіть смартгодинник. Технології працюють за схожим принципом, але відрізняються швидкістю, зручністю та можливостями, про це розповіло видання PostFinance

Банківська картка

Банківські картки використовують технологію NFC — достатньо піднести її до термінала на кілька сантиметрів і платіж проходить за лічені секунди.

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Головний плюс картки — універсальність. Нею можна розраховуватися практично у будь-якій країні, де приймають відповідну платіжну систему. Водночас є очевидний мінус: картку потрібно носити із собою в гаманці.

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Є й питання безпеки, адже у деяких випадках невеликі безконтактні платежі можна здійснювати без PIN-коду. Тому у разі втрати картки її варто якомога швидше заблокувати.

Смартфон

Apple Pay, Google Pay та Samsung Pay також працюють через NFC, тому за швидкістю майже не поступаються карткам. Головна перевага — сам телефон зазвичай завжди під рукою.

До цифрового гаманця можна додати не лише банківські картки, а й квитки, бонусні картки та інші документи. А для оплати достатньо розблокувати смартфон і піднести його до термінала.

Ще один плюс — захист, адже платіж підтверджується Face ID, PIN-кодом або відбитком пальця. Сервіси також працюють зі смартгодинниками, тому іноді для купівлі навіть не потрібно діставати телефон. Головна умова — термінал має підтримувати безконтактну оплату.

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QR оплата

QR-коди дозволяють не лише оплачувати купівлю, а й переказувати гроші іншим людям. Його перевага у тому, що QR-коди можна використовувати навіть там, де немає стандартного платіжного термінала, наприклад у ресторанах або на базарах.

Втім, QR-оплата повільніша за NFC. Потрібно розблокувати телефон, відкрити застосунок і запустити платіж, тому транзакція може займати приблизно на 15 секунд більше, ніж оплата карткою чи через Apple Pay, Google Pay чи Samsung Pay.

Універсального переможця немає. Для швидкої купівля картка залишається простим і надійним варіантом, а смартфон перетворюється на повноцінний цифровий гаманець із додатковим захистом і можливістю платити годинником. Єдине спільне правило для мобільної оплати — стежити за зарядом батареї. Адже навіть найзручніший цифровий гаманець не допоможе, якщо телефон вимкнувся.

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