Барвиста краса: квіти з найдовшим цвітінням, що прикрасять ваш сад

З приходом тепла люди все більше уваги приділяють своєму саду, а травень - ідеальний місяць для посадки довгоквітучих рослин.

Влітку хочеться максимально багато часу проводити на вулиці. Сидіти відпочивати, та насолоджуватися красою квітів. На щастя, є одна рослина, яку ви точно захочете посадити в себе!

Садівниця із TikTok Amy The Lockdown Gardener, яка знає все про рослини, квіти та садівництво розповіла, що ці квіти мають найдовший термін цвітіння, їх дуже просто вирощувати, вони стійкий до слимаків і надзвичайно барвисті.

Бальзамін

Розрив-трава

Вона зазначила, що ці квіти – одна з основ її саду.

За цими красивими рослинами не тільки легко доглядати, але вони надзвичайно барвисті та популярні однорічні квіти, які можна садити як вдома, так і на вулиці. Ви можете вирощувати Розрив-траву у горщиках, підвісних кошиках, віконних ящиках, а також бордюрах і грядках, що робить їх максимально універсальними.

Якщо ви хочете, аби вони квітли у вас в саду, спробуйте посадити їх зараз або раніше навесні, щоб вони зацвіли на літо

Зазвичай вони квітнуть до перших заморозків, від травня до листопада. Вони не мають проблем із такими хворобами, як борошниста роса, а слимаки їх не чіпають. Також їх дуже легко розмножувати. Тож до того, як вдарять заморозки, ви можете відрізати декілька паростків і посадити їх вдома, як кімнатну рослину.

Ці квіти, можуть стати справжньою прикрасою вашого саду, чи прибудинкової території.

До речі, ми також писали про те, "Чому не завжди працює вкорінення рослин"

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