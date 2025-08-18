Базилік: як додати свіжого та натурального літнього аромату вашому дому та швидше висушити рослину

Базилік / © Associated Press

Французький садівник та автор сторінки The Frenchie Gardener поділився простим і дуже ефективним способом, як одночасно насолодитися ароматом базиліку, висушити його природним шляхом та заготовити насіння на наступний сезон.

Як підготувати базилік для ароматизації дому

Коли базилік починає цвісти, він переходить у фазу розмноження. У цей момент рослина витрачає більше сил на утворення квітів та насіння, аніж на нове листя. Щоб подовжити період активного росту, зріжте стебла нижче від квітів. Це стимулює появу нової зеленої маси, а зрізані квітки ви зможете використати з користю.

Квіти базиліку не лише приголомшливо пахнуть, а й цілком їстівні, їх можна додавати у салати, соуси чи як яскравий їстівний декор до страв.

Як наповнити дім ароматом базиліку

Зберіть квіти базиліку у тканинний мішечок із дірками. Почепіть мішечок позаду вентилятора, так повітря, буде проходити крізь нього та розносити ніжний аромат базиліку по всій кімнаті. Бонус: запах базиліку відлякує комарів, тож цей метод працює як натуральний репелент.

Як висушити квіти та зібрати насіння

Через кілька днів перебування у мішечку квіти базиліку природним чином висохнуть. Під час сушіння вони почнуть виділяти дрібні чорні насінини, їх можна легко зібрати, пересипати у паперовий конверт та зберегти до наступного року. Це абсолютно безплатний та простий спосіб забезпечити себе садівничим матеріалом.

Такий підхід не лише практичний, а й додає вашому простору нотки екологічності та любові до природи.