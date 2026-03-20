Березневе висівання — садівник назвав культури, які дадуть швидкий урожай навіть у новачків

Сонце довше світить, а земля поступово прогрівається — ідеальний час для березневого висівання. Садівник Джеймі Волтон радить починати з найулюбленіших овочів та культур, які швидко ростуть і не потребують складного догляду. За його порадами навіть новачок у городництві зможе отримати свіжий урожай одразу з грядки.

Томати

Томати — перші у списку березневого висівання. На початку весни вони потребують додаткового тепла для швидкого сходження.

Використовуйте теплу підставку чи мініпарник.

Після появи перших справжніх листочків пересаджуйте у 9-сантиметрові горщики.

Тримайте рослини під захистом до останніх заморозків.

Горох

Горох легко вирощувати та його можна їсти одразу з грядки. Як сіяти:

За бажанням замочіть насіння для швидших сходів.

Сійте по дві насінини в кожну ямку.

Пересаджуйте, коли паростки досягнуть 7–10 см, і додайте опору для в’юнких стебел.

Картопля

Картопля — невибаглива культура. Джеймі радить «пророщувати» бульби на підвіконні перед садінням, але це не обов’язково.

Сійте бульби на глибину близько 10 см.

Після появи пагонів додавайте мульчу, щоб сонце не так потрапляло на рослину.

Редис

Редис дозріває всього за 30 днів, тому його можна сіяти часто і багатоповерхово. Висівайте 3–4 насінини на ямку та злегка поливайте. Паростки з’являться дуже швидко.

Інші культури для березня

Для висівання у приміщенні чи під укриттям підійдуть помідори, перець солодкий і чилі, баклажани, огірки, селера, артишок.

Для безпосереднього висівання у ґрунт обирайте боби, горох, пастернак, моркву, буряк, шпинат, літню капусту, порей, салат, редис, мангольд і ріпу.

Трави: петрушка, кінза та кріп.

Коренеплоди та бульби: часник, шалот, рання картопля.

Квіти: однорічні квіти, такі як космея та солодкий горошок, починайте висівати у приміщенні.

Березень — чудовий місяць для початку садово-городніх експериментів. З маленькою підготовкою та порадами Джеймі Волтона можна отримати щедрий урожай овочів, ароматних трав та яскравих квітів.

Сійте, доглядайте та насолоджуйтесь свіжими паростками, адже весна — час, коли город оживає та тішить око.