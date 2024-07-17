Без паніки: 6 засобів порятунку рослин, які постраждали від спеки

Незалежно від того, чи намагаєтеся ви зберегти пишне цвітіння на подвір’ї, вирощувати рослини в горщиках на патіо чи балконі чи захистити овочі в спекотну погоду, навчитися доглядати за рослинами, які страждають від теплового стресу, є життєво важливим для їхнього виживання.

У зв’язку з підвищенням глобальної температури та хвилями спеки, які стають звичайним явищем, садівники стикаються з дедалі більшою проблемою, щоб пом’якшити стресовий вплив спеки та посухи на рослини.

Тривалий вплив високих температур понад може серйозно вплинути на здоров’я рослин, спричинивши в’янення, опіки листя, затримку зростання та навіть загибель. Розпізнавання та лікування теплового стресу має вирішальне значення для підтримки квітучого саду в найспекотніші місяці.

Зокрема, важливо знати, як поливати сади під час спеки. Це впливає на газони, а також на декоративні рослини. Як це правильно робити розповідає Gardening Know How.

Коли рослинам і квітам важко впоратися з високими температурами, у них з’являються симптоми, які вказують на те, що вони перебувають у стані теплового стресу. Регулярно перевіряйте рослини на ці ознаки.

Симптоми теплового стресу рослин

6 засобів порятунку рослин, які постраждали від спеки

Через нестачу води може статися в'янення листя і квітів, навіть якщо ґрунт вологий.

Скручування листя є реакцією на надмірну втрату тепла та води.

На листках можуть бути помітні опіки, краї або кінчики яких стають коричневими, сухими. Це відбувається тому, що рослина втрачає воду швидше, ніж її можна відновити.

Пожовтіння листя, особливо в нижній частині рослини, свідчить про нестачу вологи.

Опадання листя є реакцією на стрес, оскільки рослина намагається мінімізувати рівень втрати води через транспірацію. Особливо часто зустрічається на деревах.

Квіти та бруньки опадають також передчасно, оскільки рослина, що страждає від теплового стресу, намагається зберегти енергію.

Під час тривалих періодів спеки та посухи може спостерігатися затримка зростання.

Сонячні опіки можуть з’являтися на листках, квітах і плодах рослин.

Відсутність плодів на овочах є звичайним явищем, оскільки культури, що страждають від теплового стресу, важко дають урожай.

Квіткова гниль також поширена під час спекотної погоди, і найбільш поширена у помідорів, перцю та кабачків.

У зв’язку з ослабленням рослини з’являється велика ймовірність появи шкідників і хвороб.

Як доглядати за рослинами в спеку

Деякі рослини, як-от сукуленти, здатні давати раду з теплом, зберігаючи воду в м’ясистому листі. Проте більшість рослин не мають такої можливості і страждають від спеки.

Тепловий стрес виникає, коли швидкість втрати води рослиною через транспірацію перевищує її здатність поглинати воду з ґрунту. Це посилюється через недостатній полив і погану якість ґрунту.

Дотримуйтеся цих стратегій негайного та довгострокового догляду, щоб мінімізувати тепловий стрес. Рослинам може знадобитися час, щоб відновитися, тому продовжуйте забезпечувати послідовний догляд і уникайте серйозних змін, поки вони не покажуть ознаки покращення.

Поливайте глибоко, але лише сухий ґрунт

Загалом, поливаючи рослини, робіть це глибоко і нечасто, щоб вони витрачали свою енергію на те, щоб коріння пускалося на нижню глибину ґрунту. У період посухи коріння отримують доступ до запасів вологи глибше в ґрунті.

Якщо рослини поливають занадто мало, то волога проникає лише у верхній шар ґрунту, в результаті чого коренева система рослин стає неглибокою.

Під час спеки вода у верхній частині ґрунту швидко випаровується, тому рослини, які страждають від теплового стресу, також потребують глибокого поливання.

Як часто поливати рослини під час спеки, залежить від виду, а також від того, чи садять рослини в контейнер або в землю. Деякі рослини потребують поливання один, навіть два рази на день, тоді як іншим буде добре протягом кількох днів.

Навіть у періоди сильної спеки можливе перезволоження рослин. Замість того, щоб поливати за розкладом, просуньте палець у ґрунт, щоб перевірити, чи висохли верхні два дюйми. Якщо ґрунт твердий і ущільнений, він, ймовірно, дуже сухий. Якщо ви невпевнені, придбайте вологомір.

Не поливайте в середині дня

6 засобів порятунку рослин, які постраждали від спеки / Фото: Credits

Поливати рослини в полуденну спеку — важка робота за невелику винагороду. Вода швидко випарується з поверхні ґрунту, перш ніж вона встигне ввібратися корінням.

Найкращий час для поливу рослин – це ранок, що дозволить рослинам ввібрати вологу до піку спеки.

Якщо ви упустили можливість вранці, то можете полити рослини ввечері, коли температура знизиться. Проте полив перед настанням ночі залишає рослини вологими протягом ночі, що збільшує ймовірність грибкових захворювань.

Мінімізуйте ризик, поливаючи лише ґрунт і уникаючи замочування листя. Це зменшить розповсюдження хвороб, що передаються через воду, і гарантує, що рослини не замокнуть на ніч.

Будьте уважними до контейнерів, кашпо та горщиків

Якщо можливо, перемістіть рослини в горщиках у більш затінене місце під час денної спеки, щоб захистити їх від найгірших сонячних променів. Крім того, може бути корисним використання тіньових покривів, особливо на овочевих культурах.

Контейнерні рослини потребують щоденного поливання, навіть двічі на день за високої температури. Ретельно замочіть суміш для заливки, доки вода не почне витікати з дренажних отворів горщика.

Крім того, вибір контейнерів із подвійними стінками допомагає ізолювати коріння ваших рослин як від сильної спеки, так і від холоду.

Не забувайте про мульчування

Окрім частішого поливання, мульчування рослин може допомогти зберегти вологу та підтримувати рослини в прохолоді. Це досягається шляхом забезпечення ізоляції від екстремальних температур і створення бар’єру для надмірного випаровування вологи.

Окрім зменшення поливання, мульчування має додаткову перевагу, оскільки вносить у ґрунт поживні речовини та допомагає боротися з бур’янами, які будуть конкурувати з вашими рослинами за воду.

Додайте 2-3-дюймовий шар природної мульчі, такої як компост, сіно або деревна стружка, навколо основи рослин.

Видаляйте мертве листя

У той час як інтенсивне обрізання додасть додаткового стресу для рослини, обрізання будь-якого сильно пошкодженого або обпаленого листя та мертвих квітів є корисним. Це зменшить енерговитрати рослини на ці частини.

Завжди використовуйте гострі ножиці або ручні садові ножиці, щоб мінімізувати шкоду. Під час обрізання часто протирайте леза тканиною, змоченою в стерилізаційному розчині, щоб уникнути перенесення хвороб.

Не вносьте добрива

Відмовтеся від підживлення рослин, поки вони не покажуть сильні ознаки одужання. Підживлення спонукає рослини перенаправляти енергію на новий ріст, коли їй потрібно відновити стан. Це призведе до надмірного стресу для рослини та до слабкого зростання.

Зачекайте, поки сильна спека мине, і рослина покаже добрі ознаки одужання, перш ніж знову вносити добрива. Однак, якщо рослина вже досягла піку за рік, тоді, можливо, краще взагалі відмовитися від підгодівлі.

Більшість багаторічних рослин отримують користь від внесення добрив ранньою весною, коли вони активно відростають.

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