Без помилок: як швидко продати свій будинок і не втратити гроші

Дедалі більше країн, зокрема й Україна, переходять до ринку покупця, а це означає, що продавцям доводиться змагатися за увагу. Якщо ви плануєте змінити житло та хочете швидко продати свій будинок, важливо не припуститися помилок, які можуть затягнути продаж на місяці. Видання Real Simple розповіло про головні хибні кроки, яких варто уникати, щоб отримати найкращу ціну.

Завищена ціна — найгірший старт

Найпоширеніша помилка, яку роблять продавці, — встановлюють занадто високу ціну. Власники часто емоційно прив’язані до дому та хочуть отримати максимум, але покупці зараз дуже обізнані. Якщо ціна на 10% вища за аналогічні об’єкти, ваш дім просто не розглядатимуть.

Порада: оцініть нерухомість разом із професійним рієлтором, який орієнтується у місцевих цінах. І не бійтеся ставити трохи нижчу ціну — це створить ажіотаж і може навіть підняти ціну у процесі торгів.

Невдалий вибір агента чи спроба «продати самостійно»

Хоча здається, що продати житло без посередників вигідніше, на практиці це часто обертається втратою часу та грошей. Досвідчений агент знає, як працює психологія покупця, та вміє позиціювати об’єкт так, щоб він одразу «зайшов» його.

Без підготовки продавці, які працюють самостійно, часто помиляються у стратегії ціноутворення, юридичних нюансах або маркетингу, і це зменшує шанси на швидкий продаж.

Непрофесійні фото — мінус 50% потенційних покупців

Пам’ятайте, що перший показ вашого будинку відбувається онлайн. Фото, зроблені на телефон за тьмяного світла, можуть зіпсувати враження навіть від найзатишнішої оселі.

Інвестуйте у професійного фотографа. Гарні знімки, відеоогляд, короткі кліпи для соцмереж — усе це формує емоцію, яка продає. І не перестарайтеся з фільтрами чи Photoshop, адже покупці, які побачать «ідеальні» фото, а потім реальний будинок, можуть відчути себе обдуреними.

Безлад — ворог швидкого продажу

Покупці мають уявити себе у вашому домі, а не у вашій історії життя. Фото сім’ї на кожній стіні, колекція сувенірів або десятки дрібничок на полицях відвертають увагу. Люди шукають простір і повітря.

Перед продажем — мінімум особистих речей, максимум нейтральності. Звільніть полиці, приберіть половину меблів, поскладайте речі у коробки. Так дім здаватиметься більшим і світлішим.

Відсутність або неправильне оформлення

Якщо житло порожнє, обов’язково замовте професійне оформлення — нейтральне, але стильне, яке показує потенціал простору.

Для житлових будинків — тримайте все у стані «готовності до показу». Вважайте, ви тепер живете в торговому центрі. Кожен, хто заходить, оцінює вашу «вітрину». Тож приберіть речі, які можуть викликати суперечливі емоції, наприклад, політичні постери, релігійні символи, надлишок декору.

Ігнорування дрібного ремонту

Подряпаний паркет, старі розетки, двері, які скриплять, здаються дрібницями, але для покупця це сигнал: «Тут є проблеми». Видимі дефекти змушують занижувати ціну чи взагалі відмовитись від покупки.

Тому перед тим, як виставляти будинок на продаж, оновіть фарбу, підлатайте дах, освіжіть двір. Це невеликі витрати, які можуть у рази пришвидшити продаж.

Відсутність догляду за подвір’ям і фасадом

Перше враження починається ще з вулиці. Недоглянута трава чи облуплені двері можуть все зіпсувати. Кілька сотень гривень на квіти, фарбу та прибирання і ваш будинок уже має вигляд на тисячу доларів.

Спроба приховати проблеми

Не варто хитрувати. Якщо дах тече чи опалення працює погано, краще одразу сказати. Якщо покупець знайде проблему, довіра миттєво зникне. Чесність — це ключ до успішної угоди.

Обмежений доступ для переглядів

Якщо ви дозволяєте покази лише у зручний для вас час, можете втратити десятки потенційних покупців. Будьте гнучкими. Чим більше людей побачить ваш дім, тим швидше він знайде нового власника.

Продати будинок швидко — реально, якщо уникати типових помилок. Пам’ятайте, ви не просто продаєте квадратні метри — ви продаєте відчуття дому. І саме деталі вирішують, наскільки швидко цей дім знайде нових щасливих власників.