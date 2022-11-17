Без пральної машини та праски: шість способів зберегти одяг свіжим

Оскільки повноцінне прання та прасування зараз будь-якої миті можуть стати недоступною розкішшю, варто прислухатися до порад експерта з прання, можливо, якийсь із його лайфгаків може стати у пригоді.
Експерт з прання Деян Дімітров поділився з Еxpress.co.uk шістьма способами зберегти одяг свіжим, без прання і без праски.
Дезодоруйте одяг спреєм із білого оцту
Спрей з білим оцтом творить дива в разі дезодорування одягу, він також допоможе позбутися запаху у взутті.
Змішайте 150 мл білого оцту зі 150 мл води та обприскайте з пульверизатора одяг і взуття, які хочете освіжити. Кислий запах оцту зникне, коли ваш одяг висохне, і він матиме вигляд і запах чистого.
Оживіть тьмяні тканини сіллю
Якщо ваш одяг виглядає вицвілим, замочіть його у відрі холодної води з чотирма столовими ложками солі. Це допоможе видалити будь-які скупчення бруду і кіптяви, через які ваш одяг може мати вигляд трохи тьмяного.
Видаліть затхлий запах за допомогою ефірних олій
Позбутися застарілих запахів можна, розвісивши одяг на вулиці або балконі. Це дозволить свіжому повітрю провітрити його, а якщо буде сонце, воно природним чином уб'є бактерії, що також допоможе усунути будь-які запахи. Вовняний одяг відмінно самоочищається, якщо провітрювати його в дощову вологу погоду під навісом.
Якщо ваш одяг все ще пахне затхлістю шафи, спробуйте використати ефірні олії. Виберіть аромат ефірної олії і змішайте кілька крапель з водою, а потім обприскуйте його цим розчином.
Розгладьте складки за допомогою спрею
Повноцінне прасування може замінити спрей для розгладження складок, який містить кондиціонер для білизни. У пляшці з розпилювачем змішайте вісім частин води, одну частину кондиціонера для білизни та одну частину медичного спирту і добре перемішайте перед використанням.
Після обприскування чистими руками розітріть складки. Ваш одяг матиме вигляд свіжого і без складок.
Зробіть свій власний засіб для виведення плям
Замість видалення плям за допомогою дорогих, куплених у магазині засобів для видалення та ретельного циклу прання у пральній машині, скористайтеся домашнім засобом.
Для будь-яких плям, що глибоко в'їлися, вам знадобляться дві третини склянки харчової соди і пів склянки білого оцту. Змішайте їх разом у мисці і нанесіть пасту на пляму, втираючи її у вологу тканину. Зачекавши п'ять хвилин, промийте холодною водою, і пляма зникне. Для більш стійких плям залиште пасту на одязі трохи довше (десь від 10 до 20 хвилин), оскільки це забезпечить її проникнення у волокна тканини.
Чистіть взуття маленькою щіткою
Іноді взуття необхідно випрати у пральній машині, особливо в осінні та зимові місяці, коли на вулиці брудно. Непоганою альтернативою цьому є використання зубної щітки та мильної води. За словами експерта, це освіжить ваше взуття і скоротить час його висихання.
Якщо ваше взуття здається трохи деформованим у процесі чищення, наповніть його зім'ятою газетою і залиште на ніч, щоб воно набуло своєї початкової форми.
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