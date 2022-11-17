Без пральної машини та праски: шість способів зберегти одяг свіжим

Оскільки повноцінне прання та прасування зараз будь-якої миті можуть стати недоступною розкішшю, варто прислухатися до порад експерта з прання, можливо, якийсь із його лайфгаків може стати у пригоді.

Експерт з прання Деян Дімітров поділився з Еxpress.co.uk шістьма способами зберегти одяг свіжим, без прання і без праски.

Дезодоруйте одяг спреєм із білого оцту

Спрей з білим оцтом творить дива в разі дезодорування одягу, він також допоможе позбутися запаху у взутті.

Змішайте 150 мл білого оцту зі 150 мл води та обприскайте з пульверизатора одяг і взуття, які хочете освіжити. Кислий запах оцту зникне, коли ваш одяг висохне, і він матиме вигляд і запах чистого.

Оживіть тьмяні тканини сіллю

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Якщо ваш одяг виглядає вицвілим, замочіть його у відрі холодної води з чотирма столовими ложками солі. Це допоможе видалити будь-які скупчення бруду і кіптяви, через які ваш одяг може мати вигляд трохи тьмяного.

Видаліть затхлий запах за допомогою ефірних олій

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Позбутися застарілих запахів можна, розвісивши одяг на вулиці або балконі. Це дозволить свіжому повітрю провітрити його, а якщо буде сонце, воно природним чином уб'є бактерії, що також допоможе усунути будь-які запахи. Вовняний одяг відмінно самоочищається, якщо провітрювати його в дощову вологу погоду під навісом.

Якщо ваш одяг все ще пахне затхлістю шафи, спробуйте використати ефірні олії. Виберіть аромат ефірної олії і змішайте кілька крапель з водою, а потім обприскуйте його цим розчином.

Розгладьте складки за допомогою спрею

Повноцінне прасування може замінити спрей для розгладження складок, який містить кондиціонер для білизни. У пляшці з розпилювачем змішайте вісім частин води, одну частину кондиціонера для білизни та одну частину медичного спирту і добре перемішайте перед використанням.

Після обприскування чистими руками розітріть складки. Ваш одяг матиме вигляд свіжого і без складок.

Зробіть свій власний засіб для виведення плям

Замість видалення плям за допомогою дорогих, куплених у магазині засобів для видалення та ретельного циклу прання у пральній машині, скористайтеся домашнім засобом.

Для будь-яких плям, що глибоко в'їлися, вам знадобляться дві третини склянки харчової соди і пів склянки білого оцту. Змішайте їх разом у мисці і нанесіть пасту на пляму, втираючи її у вологу тканину. Зачекавши п'ять хвилин, промийте холодною водою, і пляма зникне. Для більш стійких плям залиште пасту на одязі трохи довше (десь від 10 до 20 хвилин), оскільки це забезпечить її проникнення у волокна тканини.

Чистіть взуття маленькою щіткою

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Іноді взуття необхідно випрати у пральній машині, особливо в осінні та зимові місяці, коли на вулиці брудно. Непоганою альтернативою цьому є використання зубної щітки та мильної води. За словами експерта, це освіжить ваше взуття і скоротить час його висихання.

Якщо ваше взуття здається трохи деформованим у процесі чищення, наповніть його зім'ятою газетою і залиште на ніч, щоб воно набуло своєї початкової форми.

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