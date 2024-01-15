Без розводів і слідів від крапель: домашній засіб для чищення скла душової кабіни

Сліди від висохлих крапель води на стеклах душової кабіни можуть звести нанівець всі ваші старання навести ідеальний лад у ванній кімнаті.

Плями від твердої води, відомі як вапняний наліт, важко видалити, особливо після того, як вони постояли деякий час. Тому скла душової кабіни багато хто воліє мити агресивними хімікатами. Однак експерти з прибирання рекомендують скористатися домашнім засобом, який впорається із завданням не гірше дорого спеціального засобу, купленого в магазині.

У своєму акаунті TikTok @ missporcelianxo Дені поділилася рецептом засобу для миття скла душової кабіни, яке вона назвала: "Швидкий скраб для душу".

Для приготування цього засобу потрібно всього два кухонні інгредієнти.

До розпилювача додайте три чверті білого оцту і чверть засобу для миття посуду. Також вам знадобиться губка.

Рясно побризкайте скло приготованим розчином і добре потріть його губкою. Змийте засіб струменем води та насолоджуйтесь виглядом ідеально прозорого скла вашої душової кабіни.

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