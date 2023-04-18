Без спеціального засобу: як помити вікна без розводів

Ми всі хочемо, щоб вікна були настільки чистими, щоб вони здавались повністю прозорими. Якщо, незважаючи на всі ваші зусилля, ви все ще бачите бруд або смуги, можливо, настав час звернутися за порадою до фахівця.

Чисті вікна можуть пропустити більше світла у вашу оселю і змусити вас почуватися більш пов'язаними з природою. Помити вікна так, щоб на них не залишилося розводів — завдання не найпростіше.

Керівний директор компанії з прибирання будинків, поділився з Еxpress.co.uk порадами про те, як мити вікна як професіонал. Він сказав, що часто дешевше і ефективніше приготувати власні засоби для чищення, ніж використовувати спеціалізовані продукти для миття вікон, представлені на ринку. Крім того, створення власного спрею з використанням натуральних інгредієнтів буде менш шкідливим для довкілля. І точно дешевшим.

Використовуйте білий оцет

Натуральний продукт, що чистить, який експерт запропонував використовувати під час миття вікон, — це білий оцет. Білий оцет — чудовий натуральний варіант для миття вікон, оскільки кислота, що міститься в ньому, допомагає видалити бруд і пил, а також може розчинити стійкі сліди від води, мильну піну та інші забруднення.

Білий оцет надзвичайно кислий, і саме тому він є таким гарним натуральним засобом для чищення. Він може розчинити неприємні відкладення у найкоротші терміни.

Оцет відомий тим, що залишає ваші вікна блискучими та не залишає водяних знаків. Однак, хоча білий оцет має деякі антибактеріальні властивості, він не може вбити всі бактерії та віруси, з якими стикається.

Щоб зробити розчин, що чистить, самостійно, експерт порадив додати дві столові ложки оцту і змішати його з теплою водою у співвідношенні один до одного.

Комбінацію оцту та води можна використовувати для очищення внутрішнього та зовнішнього скла.

Використовуйте очищену воду

Ваші вікна ніколи не матимуть ідеальний вигляд, якщо не використовується очищена вода. Водопровідна вода не підійде, тому що вона залишить сліди, оскільки більшою мірою містить такі мінерали, як кальцій і натрій, які залишають негарні сліди на вашому вікні.

За можливості, експерт радив використовувати очищену воду.

Коли потрібно мити вікна

Найкращий час для миття вікон — весна та осінь, оскільки у надто спекотну чи холодну погоду або коли скло перебуває під прямим сонячним промінням, така процедура може призвести до утворення розлведень.

З чого починати миття вікон

Фото: Credits

Миття вікон важливо починати з рам, щоб брудна вода не капала на чисте скло.

Вимийте рами великою кількістю чистої теплої мильної води, яку можна додати рідину для миття посуду, а потім витріть насухо чистою м'якою тканиною. Потім ви можете почати мити вікна.

Після того, як віконні рами вимиті, настав час нанести натуральний чистильний розчин на шибки.

Як позбутися розводів на вікнах

Розпороште розчин на вікна, а потім ретельно протріть поверхню тканиною з мікрофібри, не забуваючи про кути.

Щойно скло за кілька секунд висохне, візьміть другу серветку з мікрофібри та відполіруйте поверхню, щоб на вікнах не залишилося розведень.

Завжди використовуйте чисті серветки з мікрофібри, тому що на них немає ворсу і змінюйте їх, щойно вони забруднюються.

Працюйте за прямими вертикальними лініями зверху донизу, а не круговими рухами. Також ви повинні працювати швидко під час миття вікон, оскільки, якщо затягнути процес, можуть залишитися розводи.

Читайте також: