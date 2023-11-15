Без виття, гавкання і псування майна: як привчити собаку залишатися вдома на самоті

Чи не найголовніше питання, яке виникає у нас, коли ми думаємо про собаку, стосується того, наскільки спокійно почуватиметься чотирилапий у квартирі під час нашої відсутності.

Чи гавкатиме і витиме ваш пес весь час, поки ви на роботі, виявляється, залежить від багатьох факторів. Але навіть якщо вам дістався вихованець, який активно й голосно сумує за господарями, у експертів із собак є кілька практичних порад, як залишити наших тварин без нагляду і водночас не потрапити до чорного списку проблемних мешканців у будинковому чаті. Лорна Вінтер, директорка Хартії поведінки та дресирування собак Великої Британії, поділилася з Mirror деякими рекомендаціями.

Як довго цуценята різного віку можуть залишатися самі

Перше, що потрібно зрозуміти, залишаючи цуценя самого вдома, це те, що собаки й цуценята – соціальні істоти, вони не запрограмовані на те, щоб упоратися із самотністю. Виживання цуценят залежить від нас, тому логічно, що відсутність улюбленої людини-компаньйона може змусити їх хвилюватися.

Вік вашого цуценяти – один із показників того, як довго ви можете залишати його самого вдома. Цуценят у віці двох місяців не варто залишати на самоті більше ніж на годину, оскільки ви їм потрібні не лише для того, щоб випустити до туалету, а й тому, що вони в цьому віці мають високі емоційні потреби.

До 6-місячного віку, за правильного навчання бути самим удома, вони можуть залишатися на самоті близько 6 годин. Цей час дійсно життєво важливий, оскільки цуценята можуть утримувати свій сечовий міхур не так довго, як дорослі собаки.

Ось приблизна таблиця, яка допоможе вам визначити, як довго ви можете залишити свого собаку на самоті:

2 місяці – година чи менше

3 місяці – щонайбільше дві години

4 місяці – до чотирьох годин

5 місяців – п'ять годин

6 місяців і старше – п'ять-шість годин

Однак якщо ваш вихованець страждає в розлуці від занепокоєння, ви можете подумати про те, щоб залишити його на менший час і поступово його збільшувати. Серед деяких із симптомів розлуки у собак – надмірне позіхання, облизування губ, слинотеча, ходіння і занепокоєння, ниття, виття, туалет у будинку та деструктивна поведінка.

Як привчити собаку залишатися вдома на самоті / Фото: Credits

Господарям рекомендують використовувати відеокамеру, щоб стежити за собакою і розуміти, відчуває він тривогу в розлуці чи ні. Ви можете зовсім не усвідомлювати, що ваш собака страждає, якщо лише ви не виявите докази деструктивної поведінки після повернення додому або не почуєте скарги від сусідів на гавкіт і виття вашого собаки.

Як привчити собаку до розлуки

Не всі породи однаково реагують на відсутність господарів, але до кожного собаки можна знайти підхід.

Наприклад, для чихуахуа важливо не залишитися на самоті голодним. Переконайтеся, що ваш пес ситий перед виходом із дому, – це допоможе знизити рівень занепокоєння. Низький рівень цукру в крові робить усіх дратівливими, тому слідкуйте за тим, щоб собаки мали повні животи.

Однією з найбільших проблем для собак, які страждають від розлуки, є те, що власники виходять через парадні двері. Для них вхідні двері – це портал, який повністю поглинає вас і переносить до іншого виміру, з якого ви, можливо, ніколи не повернетеся. Щоб допомогти собаці припинити дивитися на двері, як на таку жахливу річ, вам треба пройти процес, який називається десенсибілізацією. Це серія вправ, спрямованих на те, щоб собака припинив боятися вхідних дверей і сприймати їх як загрозу. Для цього, можливо, вам знадобиться кілька занять із кінологом.

Як привчити собаку залишатися вдома на самоті / Фото: Credits

Якщо у вашого собаки дуже хороший нюх, що особливо стосується мисливських порід, наприклад, біглів, перш ніж піти на роботу, ви можете спробувати втомити не лише тіло вашого пса, але і його розум, погравши в ігри із запахами, наприклад, у "знайди ласощі", щоб зменшити рівень занепокоєння та допомогти йому розслабитися перед вашим від'їздом.

Великі енергійні собаки, наприклад, хорти, потребують багато уваги. Вкрай важливо забезпечити їм щоденну прогулянку, щоб дати їм можливість розім'яти ноги, але водночас хорти з більшим задоволенням відпочивають і розслабляються на дивані протягом дня за вашої відсутності, ніж, наприклад, дуже прив'язані до господарів такси. Хортам може навіть сподобатися тиша і спокій без вас. Тому переконайтеся, що ваш хорт здійснює щоденну прогулянку і має гарне зручне місце для відпочинку, поки ви перебуваєте поза домом, з кількома гарними затишними ковдрами, в які він може поринути, і спокійно вирушайте у своїх справах.

Деякі породи, наприклад, чау-чау, демонструють стриманий і самостійний характер. Ця характеристика робить їх більш підходящими для того, щоб їх залишали на самоті, оскільки вони не потребують стільки фізичної ласки, як інші породи. Це, звісно, не означає, що ви можете залишати своє цуценя на самоті на кілька днів поспіль – але ця конкретна порода не надто постраждає, якщо ви захочете піти на вечерю без них.

Заспокійливим засобом для тривожного собаки будь-якої породи можуть стати звуки. Радіостанції або багатогодинні плейлисти, спеціально створені для відпочинку собак, цілком підійдуть, лише не вмикайте одне й те саме весь час.

Як привчити собаку залишатися вдома на самоті / Фото: Credits

Серед інших способів заспокоїти вашого вихованця, поки вас немає вдома, – використання вентилятора або пристрою з білим шумом.

Залишаючи свою собаку самого, ви можете надати йому кілька відповідних і безпечних розваг. Це може бути м'яка іграшка, головоломка або килимок для носа – все, що є безпечним та розважатиме й розумово стимулюватиме собаку.

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