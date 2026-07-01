Без зайвого пилку: 7 сортів квітів, які можуть вирощувати садівники з алергією

Юка / © Credits

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На щастя, рослини, які викликають алергію, — це, зазвичай, дерева та трави, чиї крихітні зерна пилку поширюються вітром, а не декоративні квіти та городні овочі, які запилюються комахами.

Однак, якщо ви шукаєте низькоалергенні квітучі чагарники для свого подвір’я, існує кілька привабливих багаторічних варіантів. The Spruce назвав сім квітучих чагарників, які варто розглянути для садівників, чутливих до алергії.

Бугенвілія

Бугенвілія / © Associated Press

Для садівників, чутливих до пилку, у теплому кліматі яскрава бугенвілія — ​​це рослина, яка чудово підходить. Вона ідеально підходить для сухого клімату з обмеженнями поливу, оскільки після приживлення вона стійка до посухи, що робить її рослиною, що не потребує особливого догляду та є низькоалергенніною.

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Ті, хто мешкає в помірних регіонах, можуть тримати її в горщику, занесеному в приміщення на зиму. Однак пам’ятайте, що бугенвілія має колючки, тому її потрібно поставити десь подалі, особливо якщо поруч діти. Поставте її в куточок подвір’я або посадіть біля паркану, щоб додати опору.

Мальва

Мальви / © Credits

Ще один низькоалергенний квітучий чагарник, який представлений у всій веселці кольорів, — це мальва, чиї високі шпилі яскравих квітів можуть виростати до двох метрів заввишки.

Посадіть ці великі чагарники на місце з повним сонцем і добре дренованим ґрунтом для найкращого цвітіння; вони добре підходять як рослина на задньому бордюрі або вздовж лінії паркану. Поливайте ґрунт біля основи рослини безпосередньо, щоб зберегти її листя сухим і зменшити поширення рослинних патогенів.

Юка

Юка

Юки відомі своїм витривалим, колючим вічнозеленим листям, але навіть ці непоказні сукуленти можуть вразити високими квітконосами, які вони викидають влітку, коли рослинам виповнюється близько п’яти років.

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Окрім того, що юка є низькоалергенною, вона надзвичайно невибаглива у догляді та потребує дуже мало уваги після посадки. Після цвітіння дайте квітконосам природним чином відмерти, перш ніж зрізати їх пізньої осені.

Димчастий кущ

Димчастий кущ виділяється в будь-якому дворі чи саду — і не провокує сезонну алергію своїм пилком. Хмароподібні скупчення крихітних рожевих квіток виділяються на тлі зеленого або насиченого бордового листя, залежно від сорту.

Оскільки цей кущ може вирости досить великим, вам потрібно дати йому багато місця. Після того, як кущ приживеться, він стійкий до посухи, але в перший сезон його потрібно рясно поливати.

Мандевілья

Як і бугенвілія, мандевілья — популярна багаторічна ліана для вирощування в ґрунті в субтропічних регіонах, але її можна утримувати як однорічну рослину в горщиках протягом спекотного, вологого літа в прохолоднішому кліматі.

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Це також низькоалергенний чагарник з яскравими, барвистими квітами, які можуть прикрасити будь-який ганок, патіо або задній двір. Дайте цій рослині повне або часткове сонце, добре дренований ґрунт і регулярно поливайте, щоб насолоджуватися її рясним цвітінням протягом усього сезону.

Красивоплідник

Калікарпа (красивоплідник) — це унікальний чагарник, який приносить подвійну яскравість ніжних весняних та літніх квітів, а потім справжню зірку: грона яскравих фіолетових, рожевих або білих ягід, що з’являються вздовж його ніжно вигнутих стебел наприкінці літа та тривають до осені. Цей низькоалергенний квітучий чагарник також є джерелом їжі для птахів та інших диких тварин, а його ягоди навіть можна перетворювати на їстівне желе.

Анісовий ісоп

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Анісовий ісоп / © Associated Press

Ще один низькоалергенний квітучий чагарник, який забезпечує колір з весни до осені, — це анісовий ісоп, також відомий як гігантський ісоп. Бджоли та інші запилювачі люблять його, і як листя, так і квіти можна використовувати в чаях, салатах та інших продуктах харчування для людей. Для садівників шпилі крихітних фіолетових квітів, що ростуть на високих, пишних зелених стеблах, з’являються наприкінці весни й до осені.

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