Без жодних витрат: 7 цікаві способи прикрасити будинок до осені

Проте не обов’язково витрачати гроші на новий декор, достатньо озирнутися довкола та використати те, що вже є під рукою. На сторінці Martha Stewart розповіло, що найкрасивіші осінні прикраси можна зробити власноруч, за допомогою природних матеріалів, текстилю та навіть звичайного посуду.

Природний декор для вхідних дверей

Коли ви вирушаєте на прогулянку, зберіть гілки, сухі трави, шишки, жолуді чи опале листя. З них можна скласти осінній букет і поставити його біля дверей у глиняний горщик або кошик. Або ж використати зібрані гілки для створення осіннього вінка. Достатньо перев’язати їх мотузкою чи старою хусткою і матимете унікальну прикрасу, яку не знайдете у магазині.

Гірлянди з осіннього листя

Замість традиційних новорічних гірлянд можна зробити осінній варіант із жовтого, червоного чи коричневого листя. Протягніть його на нитку чи рибальську жилку та розвісьте над каміном, у коридорі чи на вікні. Така прикраса має надзвичайно атмосферний вигляд і підкреслює красу природи.

Гілочки в інтер’єрі

Звичайні сухі гілки можуть стати стильною центральною прикрасою столу. Поставте їх у високу вазу, а для ефектності додайте невелику гірлянду зі світлодіодів. Такий декор має сучасний та екологічний вигляд, а головне, нічого не коштує.

Ароматична зелень

Гілочки розмарину, лаванди чи навіть ялинки можна розставити у маленьких вазах або баночках. Вони не лише створять осінню атмосферу, а й подарують приємний аромат, який замінить дорогі ароматизатори. Особливо ефектний вигляд мають кілька маленьких ваз із зеленню, які розставлено у різних куточках кімнати.

Текстиль як елемент декору

Шукайте натхнення у власній шафі. Старі пледи, шарфи чи картаті сорочки можна використати як декоративні акценти:

накинути плед на диван,

застелити стіл шарфом замість скатертини,

одягнути фланелеву сорочку на подушку та зав’язати рукави вузлом.

Це не лише стильно, а й практично, адже в осінній вечір можна взяти той самий плед і загорнутися у нього.

Декоративні кошики, банки та чашки

Подивіться уважніше на речі, якими користуєтеся щодня. Старий кошик легко перетвориться на осінній центр композиції, якщо наповнити його яблуками, гарбузами чи кукурудзою. Порожні банки чи чашки можна використати як вазочки для гілочок або сухих квітів. Якщо дотримуватися єдиної палітри, наприклад, жовті, червоні, теракотові кольори, навіть різношерстий посуд матиме стильний вигляд.

Свічники з цитрусових

Апельсини чи грейпфрути можна перетворити на ароматні свічники. Достатньо вирізати всередині невелике заглиблення, вставити чайну свічку та поставити кілька таких імпровізованих ліхтариків на тацю чи дзеркальне блюдо. Увечері вони створять чарівне м’яке світло та наповнять дім цитрусовим ароматом.

Насправді щоб створити затишок вдома, не потрібні витрачати великі кошти. Достатньо трохи фантазії, природних матеріалів і бажання експериментувати. Так ви не тільки прикрасите оселю, а й отримаєте задоволення від процесу, адже кожна прикраса буде унікальною та зробленою власними руками.

Осінь — це час, коли можна насолодитися простими речами, як от теплим чаєм, м’яким пледом і власноруч створеним декором, який зробить ваш дім справжньою оазою затишку.