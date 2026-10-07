Безкоштовне добриво: коли та як використовувати попіл у саду

Попіл / © Credits

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Існує вкрай багато способів зробити сад екологічнішим, і навіть такий простий крок, як збирання попелу з багать цієї зими, може допомогти вашим рослинам чудово почуватися наступного року.

Можливо, ви знаєте, а, може, й ні, що існують різні способи використання попелу у вашому саду: він допомагає боротися зі шкідниками, очищувати інструменти і навіть поглинати особливо брудні розлиті рідини. Насправді використання у вашому саду таких побутових відходів, як попіл — один із найкращих способів не лише зменшити кількість відходів, а й знизити витрати під час садівництва.

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Як правильно використовувати попіл, розповідає Woman&Home.

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Попіл містить багато дивовижних поживних речовин, і якщо ви використовуєте для вашого дров’яного каміну або мангалу якісну деревину, вам варто почати його збирати.

Незалежно від того, хочете ви запровадити екологічніші садові практики чи просто спробувати заощадити в саду, це чудовий безкоштовний спосіб досягти цього. І ваші рослини будуть вам дуже вдячні.

Коли наступного разу ви розпалите багаття, зберіть після цього деревний попіл, який багатий на калій. Це одна з трьох основних поживних речовин для рослин. Посипте навколо них попелом — і вони чудово ростимуть. Однак не додавайте його забагато, оскільки він може мати високий pH і зробити ваш ґрунт занадто лужним.

Можете додати попіл просто зараз, восени, але краще зібрати його та зберігати в контейнері, а потім додати навесні, коли рослина цього найбільше потребуватиме.

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Хоча це не зовсім помилка осіннього садівництва, найкраще зберігати попіл до того часу, коли ваші рослини отримають максимум від поживних речовин, які він забезпечує. Щоб зберігати попіл протягом зими, можна придбати герметичний пластиковий контейнер, оскільки це збереже попіл сухим аж до весни.

Якщо у вас є дерева для горщиків, на яких ростуть плоди, то вони будуть особливо вдячні за додатковий попіл; просто переконайтеся, що ви додаєте попіл лише до рослин, які віддають перевагу більш лужному ґрунту. Також гарна ідея перевірити тип ґрунту та рівень pH, перш ніж додавати до нього будь-які додаткові поживні речовини.

Попіл — не єдині побутові відходи, які можуть допомогти вашим рослинам; використання кавової гущі у вашому саду має так багато переваг і знову може забезпечити деякі необхідні поживні речовини, щоб допомогти вашим листовим друзям процвітати.

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