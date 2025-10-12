Безпечна осінь для тварин: 10 порад, щоб ваш улюбленець залишався здоровим і щасливим / © Associated Press

Осінь — час гарячого чаю, вовняних пледів і нескінченних прогулянок серед золотого листя. Але поки ми насолоджуємося цим затишним сезоном, для наших чотирилапих друзів він може приховувати чимало несподіваних небезпек. Холодні ночі, хризантеми на підвіконнях, гарбузові свята, костюми на Гелловін — усе це може стати стресом або навіть загрозою для вашого улюбленця, про це розповіло видання Daily Paws. Тож перш ніж ви запалите ароматну свічку з нотками кориці та зануритеся в осінній настрій, згадайте про тих, хто поруч і хто розділяє з вами кожен сезон.

Кліщі не сплять навіть восени

Як би не хотілося повірити, що зниження температури означає кінець сезону кліщів і бліх — це міф. Вони активні доти, доки температура не падає нижче нуля, а ґрунт не промерзає. Особливо небезпечні чорноногі кліщі, які можуть переносити хворобу Лайма. Тож не припиняйте оброблення свого улюбленця антипаразитарними засобами навіть восени — це ваш головний захист.

Серцеві глисти теж не беруть відпустки

Осінь — не час робити перерву в профілактиці від серцевих глистів. Препарати «від серцевих» знищують личинки, які могли потрапити до тіла тварини протягом останнього місяця. Поки літають комарі, а це може тривати аж до листопада, ризик зараження зберігається.

Порада: більшість профілактичних засобів одночасно захищають і від інших паразитів, наприклад, глистів, круглих червів і нематод.

Осіння нудьга після літа

Після літа, коли ви більше часу проводили вдома, тварини можуть відчувати самотність. Якщо ваш кіт почав збивати речі з полиць, а пес гризти меблі чи голосно скиглити, це може бути ознакою тривоги розлуки.

Влаштуйте щоденні короткі сесії гри перед вашим виходом із дому.

Використовуйте інтерактивні годівниці чи іграшки-загадки.

Якщо поведінка не змінюється, зверніться до ветеринара чи поведінкового спеціаліста.

Осінній декор може бути небезпечним

Гарбузи, хризантеми, декоративна кукурудза — все це має чудовий вигляд, але не завжди безпечно.

Хризантеми токсичні для котів і собак, можуть викликати блювоту, діарею та навіть втрату координації.

Гарбузи та сіно не отруйні, але під час потрапляння у шлунок можуть спричинити кишкові проблеми, особливо якщо вкрилися цвіллю.

Порада: ставте декор поза зоною доступу чи використовуйте штучні рослини.

Костюми на Гелловін

Так, собака у костюмі гарбуза має чудовий вигляд. Але перед тим, як вдягати улюбленця, переконайтесь, що він вільно дихає та костюм не має дрібних деталей, які можна проковтнути. Особливо обережно — з короткомордими породами (бульдоги, мопси).

Пам’ятайте, що якщо ваш кіт чи собака нервує або намагається зняти костюм, краще обійтись ошийником з бантиком або святковою хустинкою.

Декорації — не іграшки

Яскраві гарбузи, павутиння, паперові ліхтарики — усе це може зацікавити домашніх «мисливців». Якщо ваш улюбленець спробує це погризти, наслідки можуть бути серйозними, від отруєння фарбами до кишкової непрохідності. Собакам краще не залишати декор у зоні досяжності, а з котами краще взагалі уникати прикрас у приміщенні.

Підготуйтеся до вечора Геловіну

Незнайомці у костюмах можуть налякати тварину. Створіть «безпечну зону» для улюбленця з його улюбленими іграшками, лежаком і спокійною музикою, якщо влаштовуєте вдома свято. Можна навіть потренувати його до цього, наприклад, вмикайте запис дзвінка у двері та давайте ласощі, щоб асоціації були позитивні.

Перевірте мікрочип

Осінні свята — час активного руху гостей, відкритих дверей та галасу. Саме тоді найчастіше губляться домашні тварини. Переконайтеся, що ваш улюбленець має мікрочип і що дані у базі актуальні. Це проста, але надзвичайно ефективна страховка.

Зважайте на температуру

Хоча коти та собаки мають «власне хутро», це не завжди достатній захист. Для малих собак небезпечна температура нижче +4°C, а для великих — нижче 1°C.

Котів варто забирати до дому, щойно ви самі починаєте мерзнути.

Порада: придбайте утеплені курточки, взуття чи дощовики, це не лише мило, а й практично.

Безпечні прогулянки

Восени темніє швидше, тож обирайте добре освітлені маршрути, використовуйте світловідбивні нашийники та повідці. Пильнуйте, щоб собака не їв падалиці чи жолудів, адже вони можуть викликати блювоту та отруєння. Також уникайте грибів — не всі вони безпечні для тварин.

Для наших тварин осінь — це не лише красиве листя під лапами, а й зміни у середовищі, рутині та температурі. Тож головне — баланс, а саме трішки обережності, трішки тепла та багато любові. І тоді ваш улюбленець проживе цю пору року з таким самим задоволенням, як і ви — у затишку, безпеці та доброму гуморі.