Безпечні для домашніх тварин: 4 розкішні нетоксичні рослини, якими вони точно не отруяться

Собака і мандаринове дерево / © Credits

Ці 4 чудові кімнатні рослини, які підходять для домашніх тварин, прикрасять ваш дім і збережуть здоров’я ваших пухнастих друзів.

Ніхто не хоче поспішати до ветеринарної клініки зі своїм хворим улюбленцем, особливо якщо трагедії можна повністю уникнути. Багато з нас заповнили свої будинки кімнатними рослинами всіх форм і розмірів, але деякі з них просто небезпечні для перебування поруч із домашніми тваринами.

Які рослини становлять небезпеку для тварин, розповідає GardeningKnowHow.

Якщо ви власник домашніх тварин, але все ще хочете виростити свою колекцію кімнатних рослин, обирайте ці нетоксичні для ваших пухнастих друзів різновиди, щоб ви могли бути спокійні.

Токсичність рослин для домашніх тварин

Деякі рослини надзвичайно токсичні для котів і підходять для собак, тоді як інші рослини токсичні для собак, але коти менш схильні до цього. Якщо у вас змішана сім’я, де проживають кішка та собака, ви можете бути подвійно стурбовані тим, щоб залишати лише безпечні для домашніх тварин рослини та виявляти будь-які отруйні рослини у вашому будинку.

Кімнатні рослини та садові рослини для вулиці можуть бути непереборними для наших чотирилапих друзів. Аромати та текстури можуть привабити їх, а випадкове жування може наразити на небезпеку. Багато рослин містять сполуки, які можуть спричинити розлад шлунково-кишкового тракту, подразнення рота, ниркову недостатність, пошкодження печінки або смерть вашого улюбленця. Ці сполуки включають оксалати кальцію, піретрини, граянотоксини та циказин. На жаль, деякі з наших улюблених рослин, такі як кімнатні великодні лілії, настільки токсичні для котів, що навіть пилок може спричинити ниркову недостатність та смерть.

Але не бійтеся, є багато кімнатних рослин, які безпечні для домашніх тварин і однаково подарують вам пишні кімнатні джунглі. Багато з них також невибагливі у догляді!

Безпечні для домашніх тварин рослини

Хоча існує багато рослин, які можуть зашкодити нашим пухнастим компаньйонам, є багато цілком безпечних для домашніх тварин.

Калатея

Калатея / © Credits

Вирощування калатеї в домогосподарстві з домашніми тваринами — чудовий вибір, щоб усі уникнули неприємностей. Вони нетоксичні для котів і собак. Калатеї походять з Бразилії. Зберігайте їх добре зволоженими за допомогою піддону з галькою та обов’язково захищайте від прямих сонячних променів. Існує кілька справді унікальних сортів калатеї, які додадуть візуальної привабливості будь-якій кімнаті.

Пеперомія

Пеперомія / © Credits

Рослини пеперомії можуть мати чудове мармурове або строкате листя, і їх приємно вирощувати. Вони нетоксичні як для котів, так і для собак і є чудовою кімнатною рослиною, що не потребує особливого догляду. Пеперомія любить добре дренований ґрунт і чудово підходить, якщо ви схильні забувати поливати кімнатні рослини. Помістіть цих маленьких красунь у місця з низьким або середнім освітленням, подалі від прямих сонячних променів.

Чавунна рослина

Чавунна рослина / © Credits

Чавунні рослини (Aspidistra elatior) названі відповідно. Це міцні, майже незнищувані кімнатні рослини, які безпечно тримати поруч як з котами, так і з собаками. Чавунні рослини не потребують багато уваги та світла, що робить їх ідеальними рослинами для передпокою. Вони додають гарної висоти та текстури вашій кімнатній композиції.

Леді-пальма

Леді-пальма / © Credits

Леді-пальми (Rhapis excelsa) — це менший вид пальм, який додасть краси та м’якості будь-якій кімнаті будинку. Ці віялові пальми, що підходять для домашніх тварин, добре ростуть у яскравому, непрямому світлі та є ще одним надзвичайно невибагливим вибором.