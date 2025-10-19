- Дата публікації
Безпечний дім: 8 речей, які ніколи не можна підключати до подовжувача
Мультимедійні розетки та подовжувачі — це як маленькі помічники у нашому щоденному хаосі, адже вони заряджають телефони, лампи та навіть улюблену лампу для селфі. Але не всі електроприлади можуть бути «дружніми» з цими чарівними «стрічками з розетками».
Деякі прилади можуть спровокувати коротке замикання, пошкодження техніки та навіть пожежу. Щоб цього не сталося, видання Real Simple зібрало поради від професійних електриків, щоб ваш дім був у безпеці.
Холодильники та морозильники
Ваш холодильник — це майже член родини, який ніколи не спить. Він працює цілодобово і для нього важливий стабільний потік енергії. Підключення через подовжувач може спровокувати стрибки напруги та пошкодити компресор.
Порада: холодильник і морозильник — тільки стінна розетка. Це не тільки безпечно, а й економно для вашого гаманця.
Мікрохвильовки
Мікрохвильовки споживають 12–15 ампер і звичайний подовжувач з цим не впорається. Використання подовжувача може стати причиною перегріву та короткого замикання.
Порада: якщо розеток мало, запросіть електрика, щоб встановити нову точку на кухні.
Кавоварки, тостери та інша «дрібна» техніка
Хтось вважає їх легкими, але всередині є потужні нагрівальні елементи, які «люблять» електрику. Подовжувач не витримає та замість ранкової кави можна отримати плавлений шнур.
Порада: маленькі кухонні пристрої — на окрему розетку.
Обігрівачі та кондиціонери
Взимку ми обожнюємо тепло від обігрівача, а влітку — прохолоду від кондиціонера. Але ці потужні пристрої споживають багато енергії, а подовжувач не створений для такої «розкоші».
Порада: використовуйте сертифіковані важкі подовжувачі чи стінні розетки. Це може врятувати ваш дім від пожеж.
Прилади для волосся
Фени, плойки, праски споживають енергію миттєво та подовжувач не витримає такого напору.
Порада: підключайте одразу до стіни та бажано з GFCI-захистом, особливо у ванній.
Медичні пристрої
CPAP-машини, інгалятори та інші важливі прилади потребують стабільного живлення. Подовжувач тут — не друг, а потенційна загроза.
Порада: пряме підключення до стіни — обов’язково.
Ігрові ПК та аудіосистеми
Потужні ПК та Hi-Fi системи — як дорогі сумки, вони потребують особливого догляду. Стандартний подовжувач не забезпечує захист від перенапруги.
Порада: інвестуйте у якісний захисний пристрій (APC, Tripp Lite).
Інший подовжувач
Підключення одного подовжувача до іншого — популярний трюк, але дуже небезпечний. Це швидко перевантажує систему та порушує правила пожежної безпеки.
Порада: обирайте подовжувач з вбудованим автоматом, який вимикає живлення за перевантаження.
Якщо ваш пристрій генерує тепло, має мотор або споживає понад 1000 Вт, забувайте про подовжувач — тільки стіна. А для ламп, зарядок та невеликих гаджетів — подовжувач чудово впорається.