Безпечний дім: 8 речей, які ніколи не можна підключати до подовжувача

Деякі прилади можуть спровокувати коротке замикання, пошкодження техніки та навіть пожежу. Щоб цього не сталося, видання Real Simple зібрало поради від професійних електриків, щоб ваш дім був у безпеці.

Холодильники та морозильники

Ваш холодильник — це майже член родини, який ніколи не спить. Він працює цілодобово і для нього важливий стабільний потік енергії. Підключення через подовжувач може спровокувати стрибки напруги та пошкодити компресор.

Порада: холодильник і морозильник — тільки стінна розетка. Це не тільки безпечно, а й економно для вашого гаманця.

Мікрохвильовки

Мікрохвильовки споживають 12–15 ампер і звичайний подовжувач з цим не впорається. Використання подовжувача може стати причиною перегріву та короткого замикання.

Порада: якщо розеток мало, запросіть електрика, щоб встановити нову точку на кухні.

Кавоварки, тостери та інша «дрібна» техніка

Хтось вважає їх легкими, але всередині є потужні нагрівальні елементи, які «люблять» електрику. Подовжувач не витримає та замість ранкової кави можна отримати плавлений шнур.

Порада: маленькі кухонні пристрої — на окрему розетку.

Обігрівачі та кондиціонери

Взимку ми обожнюємо тепло від обігрівача, а влітку — прохолоду від кондиціонера. Але ці потужні пристрої споживають багато енергії, а подовжувач не створений для такої «розкоші».

Порада: використовуйте сертифіковані важкі подовжувачі чи стінні розетки. Це може врятувати ваш дім від пожеж.

Прилади для волосся

Фени, плойки, праски споживають енергію миттєво та подовжувач не витримає такого напору.

Порада: підключайте одразу до стіни та бажано з GFCI-захистом, особливо у ванній.

Медичні пристрої

CPAP-машини, інгалятори та інші важливі прилади потребують стабільного живлення. Подовжувач тут — не друг, а потенційна загроза.

Порада: пряме підключення до стіни — обов’язково.

Ігрові ПК та аудіосистеми

Потужні ПК та Hi-Fi системи — як дорогі сумки, вони потребують особливого догляду. Стандартний подовжувач не забезпечує захист від перенапруги.

Порада: інвестуйте у якісний захисний пристрій (APC, Tripp Lite).

Інший подовжувач

Підключення одного подовжувача до іншого — популярний трюк, але дуже небезпечний. Це швидко перевантажує систему та порушує правила пожежної безпеки.

Порада: обирайте подовжувач з вбудованим автоматом, який вимикає живлення за перевантаження.

Якщо ваш пристрій генерує тепло, має мотор або споживає понад 1000 Вт, забувайте про подовжувач — тільки стіна. А для ламп, зарядок та невеликих гаджетів — подовжувач чудово впорається.