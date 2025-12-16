Безпечний секондгенд: як не принести додому клопів разом із вінтажними знахідками

як не принести додому клопів разом із вінтажними знахідками / © Associated Press

Реклама

Вінтажні пальта, дизайнерські меблі, культовий декор — усе це можна знайти за приємну ціну. Але разом із натхненням і вигідною закупівлею є ризик принести додому небажаних «гостей», про це розповіло видання Martha Stewart.

Постільні клопи можуть ховатися у вживаних речах і легко «переїжджати» разом із речами. Хороша новина полягає у тому, що коли ви знаєте кілька простих правил, можна безпечно насолоджуватися шопінгом у секондхенді.

Уважність під час вінтажного шопінгу

Клопи обожнюють місця, де є складки, шви та м’які поверхні. Одяг, м’які меблі, матраци, килими, крісла — усе це ідеальні схованки. Клопи — чудові «попутники». Вони залазять усюди, де можуть сховатися, та легко потрапляють до нового дому разом із закупівлею.

Реклама

Це не означає, що від секондхенду варто відмовитися, просто уважність має стати вашою суперсилою.

Як захистити себе у магазині

Ставтеся до кожної речі як до потенційного «перевізника». Навіть якщо річ має ідеальний вигляд, не втрачайте пильність. Клопи не «обирають», вони можуть бути і в дизайнерському пальті, і в кріслі з благодійного магазину.

Перевіряйте шви, складки та підкладки. Якщо ви знайшли ідеальне зимове пальто чи жакет, чудово! Але перед закупівлею зазирніть у шви, складки тканини, підкладку, манжети та комір. Клопи хоч і маленькі, але помітні неозброєним оком, а також залишають після себе сліди, наприклад, дрібні білі яйця чи порожні оболонки після линяння.

Шукайте дрібні темні цятки. Навіть якщо самих комах не видно, маленькі темні плями можуть бути сигналом небезпеки, це сліди життєдіяльності клопів. Особливо ретельно перевіряйте дерев’яні меблі, наприклад, отвори для шурупів, тріщини, стики та текстиль, килими й постіль.

Приміряйте з розумом. Ризик «підчепити» клопів під час примірки мінімальний, але перестрахуватися не завадить. Одягайте лосини чи обтислу футболку, не притуляйте речі до інших тканин і після повернення додому одразу виперіть одяг, у якому були на шопінгу

Що робити одразу після повернення додому

Карантин для меблів. Новий вінтажний диван або крісло не варто одразу заносити у дім. Залиште меблі у гаражі чи на закритому балконі, щоб мати час на ретельний огляд і оброблення. Можна використати пароочищувач для швів і щілин або звернутися до професіоналів, якщо річ має багато м’яких елементів.

Одяг — одразу в пральну машину. Жодних «потім». Принесли речі додому — одразу до пральні. Гаряче прання та потім тривале сушіння на високій температурі. Температура близько 45°C і вище вбиває як дорослих клопів, так і їхні яйця. Сушарка на максимальному режимі протягом 30 хв — ваш найкращий союзник. Тепло — головний ворог клопів. Саме цей принцип використовується у професійному обробленні.

Секондхенд — це стиль, екологічність і задоволення від унікальних знахідок. Але справжній шик — це знати, як захистити свій дім. Трохи уважності в магазині, правильні дії після закупівлі та ви можете спокійно насолоджуватися вінтажем без жодних сюрпризів.