Безпека новонародженого вдома: експертні поради для батьків

Подбати про безпеку немовляти потрібно ще до його народження.

Перед тим як привести дитину додому, експертка у галузі надання медичної допомоги Дарія Лонг нагадує про 5 важливих кроків, які можуть врятувати життя вашої малечі.

Основне місце сну

Переконайтеся, що ліжко - найбезпечніше місце. Причиною смерті у перший рік є задуха під час сну.

Що не потрібно робити: Не використовуйте м'які ковдри, подушки або бампери в ліжечку.

Що потрібно робити: Забезпечте пласку поверхню для сну дитини без зайвих предметів, що можуть становити загрозу задухи.

Контроль температури води

Що потрібно робити: Контроолюйте температуру води до безпечного рівня, щоб уникнути опіків.

Позбудетеся старих іграшок

Що не потрібно робити: Старі предмети з порцеляни, особливо ті, що виготовлені до 1970-х років і мають тріщини або сколи, можуть містити свинець та інші шкідливі хімікати, які можуть потрапити у їжу та напої для дітей. Вінтажні дитячі іграшки також можуть мати свинцеве покриття, що становить ризик задухи, через нові правила, введені за останні 20-30 років.

Що потрібно робити: Переконайтеся, що всі предмети, з якими ваша дитина може стикнутися, або які вона може покласти в рот, є новими або принаймні не старішими за останні 5-10 років, які відповідають сучасним стандартам безпеки.

Безпека від собаки

Укуси собак є однією з причин серйозних травм у перші 1-4 роки.

Немовлята не мають обмежень – і можуть схопити собаку за вухо, подряпати йому око або затиснути ніс. За мілісекунди собака реагує і клацає.

Що не потрібно робити: Не залишайте дитину без нагляду поруч з навіть найбільш привітною собакою.

Що потрібно робити: незалежно від того, наскільки чудовою є ваш собака, складіть план, як тримати його та дитину окремо на цій ранній стадії та забезпечте безпеку обом.

Безпека у ванній кімнаті

Також поширена причина смерті у немовлят – утоплення у ванні.

Що не потрібно робити: Ніколи не залишайте дитину без нагляду у ванній кімнаті навіть на кілька секунд.

Що потрібно робити: Використовуйте відкинуту дитячу ванну з мінімальним рівнем води та ніколи не залишайте дитину без нагляду під час купання.

Усі батьки бажають найкращого для своєї дитини, і забезпечення її безпеки вдома є однією з найважливіших задач. Експертні поради, надані Дарією Лонг, нагадують про важливість попередження потенційних небезпек і надають конкретні кроки для забезпечення безпеки малюкам. Правильне розташування спального місця, контроль температури води, уникання старих іграшок, план безпеки з собакою та контроль у ванній кімнаті – ці поради є важливими для здоров'я та безпеки дитини.

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