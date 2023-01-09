Білизна буде приємно пахнути 20 років: лайфгак від бабусі TikTok-блогерки

Ті, хто любить вінтаж і не проти пошукати скарби в секонд-хендах, знають, як складно іноді позбутися затхлого запаху старих речей.

Якщо ви плануєте передати дітям та онукам свої мереживні комбідреси від La Perla або пояси для панчох від Agent Provocateur у пристойному стані, про це варто подбати вже зараз.

Щоб ваша білизна, пролежавши в шафі 20 років, зберегла приємний запах, вам варто скористатися лайфгаком TikTok та Instagram-блогерки Джулії, яка обожнює вінтажні речі, багато з яких вона отримала від своєї бабусі, котра поділилася з онукою-блогеркою не лише речами, але й корисною інформацією про те, як їх правильно зберігати, щоб вони не пахнули затхлістю комода.

Блогерка стверджує, що за допомогою цього способу можна зберегти приємний запах білизни й одягу протягом 20 років.

За твердженням блогерки, якщо ви візьмете гарний шматок мила в паперовому пакуванні та покладете його до ящика з білизною, вона збереже приємний аромат мила на довгі роки.

"Намагайтеся знайти аромат, який нікого не бентежить, і просто покладіть його в кут разом з одягом або білизною", — пояснила Джулія.

Важливо, щоб мило було загорнуте в папір, а не в пластик. Якщо ж ваше улюблене мило запаковане у пластик, просто дістаньте його та загорніть у папір для випічки, перш ніж покласти до гардероба чи комода.

Для постільної білизни та рушників цей спосіб теж підходить.

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