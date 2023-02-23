Більше не означає краще: експерти розповіли, скільки порошку потрібно використовувати під час прання

Народна мудрість свідчить, що сметаною вареники не зіпсуєш, але, як стверджують експерти, цей вислів не можна застосувати до прання, коли ви відмірюєте порцію прального порошку або рідкого засобу для чергового завантаження.

Якщо ви щоразу ставите запитання, скільки прального порошку використовувати при пранні, і чи не варто додати ще трохи, щоб випралася краще, вам буде цікаво дізнатися думку експертів з цього приводу.

Своїми міркуваннями фахівці з прання поділилися з Еxpress.co.uk.

Що буде, якщо додавати занадто багато прального порошку

Існує помилкова думка, стверджують експерти, що чим більше прального порошку ви використовуєте, тим чистішим буде одяг.

На їхню думку, використання надто великої кількості прального порошку викликає появу плям, запахів і навіть може пошкодити пральні машини.

Якщо ваш одяг здається мильним, липким або жорстким, це ознаки того, що ви використовували занадто багато прального порошку.

Надмірна кількість прального порошку може створювати механічні проблеми для вашої пральної машини, тому що їй буде складніше видалити зайву піну. Якщо ж надлишки піни залишаться у вашій пральній машині і ви не видалите їх після циклу прання, вони можуть стати джерелом неприємного запаху з машини і навіть причиною плям на білизні під час наступного завантаження.

Що буде, якщо додавати недостатню кількість прального порошку

Ті, хто не використовує достатню кількість мийного засобу, можуть помітити, що їхній одяг просто не стає після прання досить чистим. На ньому все ще будуть ознаки забруднення, або речі будуть брудними, жирними та шорсткими на дотик.

Скільки мийного засобу потрібно для прання

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То скільки ж домогосподарства мають використовувати? Експерти стверджують, що правильна кількість – дві столові ложки на одне завантаження.

Однак варто відзначити, що кількість прального порошку, що використовується, також залежить від води. Експерти рекомендують, якщо вода у вашому будинку м'яка, можна використовувати менше мийного засобу, але якщо вона трохи тверда, краще використовувати три-чотири столові ложки.

Для тих, хто просто пере один предмет одягу вручну оптимальною кількістю мийного засобу буде одна столова ложка.

Як підвищити ефективність прання різними мийними засобами

Перший крок — додати одяг у пральну машину, обов'язково поклавши будь-який делікатний у пральний мішок, щоб запобігти його пошкодженню іншим одягом або машинкою.

Потім виберіть бажане налаштування. Пам'ятайте, що ті, хто вибирає цикл попереднього прання, повинні додати близько 100 мл мийного засобу додатково.

Після цього відміряйте правильну дозу прального порошку для завантаження білизни та засипте пральний порошок у відповідне відділення у ящику машини.

Ті, хто використовує мийні таблетки, повинні думати про них як про ущільнений порошок і використовувати їх таким же чином.

Рідкий мийний засіб можна використовувати у висувному ящику або поміщати в барабан машини всередині кульки-дозатора.

У разі використання капсул їх завжди слід поміщати всередину барабана – приблизно посередині між серединою та задньою стінкою.

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