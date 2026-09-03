Більше не треба купувати: збережіть насіння цих 6 популярних квітів і вирощуйте їх знову безкоштовно

Настурція / © ТСН

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Деякі з найпопулярніших однорічних квітучих рослин природним чином пересіваються щороку, та пропонують безкоштовне цвітіння наступної весни. Багато з них також виробляють легко зібране насіння, яке ви можете зберігати та сіяти, коли воно буде готове.

Щоб допомогти вам заощадити гроші та трохи краще пізнати свої квіти, The Spruce склали список із шести квітів, які вам більше ніколи не доведеться купувати, як тільки ви збережете їхнє насіння.

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Космея

Космея / © ТСН

Космея з її пастельними квітами, схожими на ромашки, та високою стійкістю до жари, така сама прекрасна на вигляд, як легка у вирощування. Коли їхні пелюстки опадають, а головки висихають протягом літа, вийміть насіння та зберігайте його в прохолодному місці, доки не будете готові до посадки.

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Звичайно, космея може проростати повільніше, ніж деякі її однолітки, але це означає, що садівники можуть насолоджуватися квітами аж до осені.

Ботанічна назва: Cosmos sulphureus, Cosmos bipinnatus

Час цвітіння: Літо, осінь

Зони морозостійкості USDA: 2-11

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Освітлення: Повне

Вимоги до ґрунту: Добре дренований, кислий ґрунт

Чорнобривці

Чорнобривці / © ТСН

Чорнобривці, які добре підходять для початківців, є улюбленцями запилювачів й одними з найпопулярніших однорічних рослин. Сама їхня присутність допомагає відлякувати шкідників завдяки їхньому сильному запаху. Вони також є професіоналами у придушенні таких проблем, як грибки та нематоди.

Вони також є одними з квітів, з яких найлегше зберегти насіння. Просто зачекайте, поки квіти висохнуть, потім розберіть насіннєві головки та зберіть насіння.

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Уникайте прямого посіву насіння у вашому саду, поки не мине загроза заморозків. У приміщенні ви можете почати за шість-вісім тижнів до середньої дати останніх заморозків у вашому регіоні.

Ботанічна назва: Tagetes spp.

Час цвітіння: Літо

Зони морозостійкості USDA: 2-11

Освітлення: Повне сонячне світло

Вимоги до ґрунту: Рівномірно вологий, добре дренований, слабокислий або нейтральний ґрунт

Настурція

Настурція / © ТСН

Настурції та їхні квіти, схожі на лотос, легко поєднують естетичну красу з практичністю.

Світло-коричневе насіння рослин, яке росте на їхніх стеблах і лозах, а не в самій квітці, зрештою впаде на землю. Хоча їх можна легко та швидко пересіяти природним шляхом наступної весни, деякі садівники вирішують збирати та зберігати їх у приміщенні, де вони цінують пророщування в темряві.

Ботанічна назва: Tropaeolum spp.

Час цвітіння: весна, літо, осінь

Зони морозостійкості USDA: 9-11

Освітлення: повне

Вимоги до ґрунту: вологий, але добре дренований, кислий, нейтральний або лужний ґрунт

Нігелла

Нігелла / © Credits

Пухнасті блакитні квіти Nigella та їхнє казкове, папоротеподібне зелене листя принесли рослині романтичне прізвисько «love-in-a-mist». Ця повітряна приголомшлива рослина ідеально підходить для вашого зрізаного квітника або як заповнювач між проміжками в декоративній клумбі.

Після короткого життя на початку вегетаційного періоду рослини love-in-a-mist зазвичай пересіваються, що дозволяє вам насолоджуватися їх квітами до осені. Якщо ви хочете зібрати насіння, розчавіть насіннєві коробочки вашої love-in-a-mist, просійте насіння та зберігайте їх у морозильній камері або іншому темному місці до весни.

Ботанічна назва: Чорнушка дамаська

Час цвітіння: весна, літо, осінь

Зони морозостійкості USDA: 2-11

Освітлення: повне, часткове

Вимоги до ґрунту: добре дренований кислий, нейтральний або лужний ґрунт

Маки

Маки / © ТСН

Відомий своїми яскравими червоними квітами, звичайний мак настільки славиться своєю стійкістю, що став символом пам’яті про Першу світову війну після того, як довго незворушне насіння почало цвісти на полях битв.

Маки регулярно самосіються, тому збір їхнього насіння не є обов’язковим. Хоча насіння маку може перебувати в стані спокою до 80 років, процес збору та вирощування його у власному саду може відбуватися набагато швидше.

Зачекайте, поки насіннєві коробочки повністю висохнуть, перш ніж зрізати їх. Після цього зберігайте їх у місці з помірною температурою. Насіння можна садити вже восени, якщо ви хочете, щоб ваші маки зацвіли раніше наступного сезону.

Ботанічна назва: Papaver rhoeas

Час цвітіння: весна, літо

Зони морозостійкості USDA: 1-10

Освітлення: повне, часткове

Вимоги до ґрунту: добре дренований нейтральний або кислий ґрунт

Цинії

Цинії / © Associated Press

Цинії не мають нестачі в однорічних зелених прапорцях: вони повні яскравих і барвистих квітів, стійкі до спеки та посухи, і загалом невибагливі до догляду. І вони є одними з найлегших квітів для збору насіння в кінці кожного літа.

Для найкращих результатів помістіть кілька квіткових бутонів цинії в пакети або клітки до їх цвітіння, щоб уникнути випадкового перехресного запилення. Як тільки їхні квіткові головки зацвітутьповністю висохли, обережно видаліть квіткові головки та вдарте їх об чистий рушник, щоб вивільнити насіння.

Оскільки існує так багато різновидів цинії, садівники можуть навіть змішувати насіння з різних видів квітки, щоб створити власну палітру цинії.

Ботанічна назва: Zinnia elegans

Час цвітіння: літо, осінь

Зони морозостійкості USDA: 2-11

Освітлення: повне

Вимоги до ґрунту: добре дренований кислий, нейтральний або лужний ґрунт

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