Більше так не робіть: п'ять помилок під час прання, які псують речі та пральну машину

Пральна машина – річ дорога, і в господарстві вкрай необхідна. Звісно, нам би хотілося, щоб вона прослужила якнайдовше.

Дуже часто, завантажуючи чергову порцію білизни до пральної машини, ми не замислюємося, чи правильно це робимо, та якщо машина виходить з ладу, не можемо зрозуміти, що ми зробили не так.

Виявляється, під час прання люди найчастіше припускаються однакових помилок – всього їх п'ять, – тож якщо знати про них заздалегідь і намагатися уникати, можна зберегти свою пральну машину й білизну, а отже, також час, нерви і гроші.

Як продовжити життя пральної машини і робити так, щоб білизна під час прання не псувалася, експерти розповіли Еxpress.co.uk.

Не періть усе разом за однакової температури

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Не варто прати все одночасно. Налаштування температури залежить виключно від того, який матеріал ви перете. Зазвичай рушники та постільну білизну треба прати в теплій або гарячій воді. Водночас такі тканини, як-от бавовна й шерсть, необхідно прати за більш низьких температур, щоб зберегти їхню форму. Ба більше, відповідна зміна температури вбереже ваш одяг від пошкодження, вицвітання й усадки.

Не використовуйте занадто багато мийного засобу

Надмірне використання мийного засобу – одна з найпоширеніших помилок під час прання. Однак це не зробить ваш одяг чистішим, а лише створить проблеми. Фахівці з прання кажуть, що використання надто великої кількості прального порошку може призвести до появи слідів на одязі. Коли залишки мийних засобів прилипають до вашого одягу, вони можуть притягувати бруд.

Спробуйте скоротити використання мийного засобу на одне завантаження до трьох чвертей рекомендованої норми і подивіться, чи задоволені ви тим, який вигляд ваш одяг має наприкінці циклу прання.

Не забувайте перевірити кишені

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Ретельна перевірка кишень – це дійсно важливий крок, який ви ніколи не повинні пропускати. Усілякі дрібниці з кишень можуть засмітити злив пральної машини. Найбільше занепокоєння викликають металеві предмети, як-от монети чи ключі. Прання не зашкодить металу, чого не можна сказати про пральну машину.

Під час циклу обертання у пральній машині з фронтальним завантаженням металевий предмет може розбити скло або зробити на ньому тріщину чи пошкодити сам барабан. Ключ або монета також можуть застрягнути в трубі, що призведе до її закупорювання та можливого затоплення. Тому наступного разу, коли ви почнете прати, викиньте металеві предмети, щоб уникнути механічного пошкодження вашої пральної машини.

Не перевантажуйте пральну машину

Заманливо додати ще кілька предметів під час завантаження, щоб швидше закінчити прання, але навантаження пристрою насправді знижує рівень ефективності прання. Це пов'язано з тим, що чим більше одягу всередині машини, тим менша ймовірність того, що пральний порошок циркулюватиме навколо кожного предмета.

Перевантаження також збільшує навантаження на машину і призводить до її швидшого зношування, що означає скорочення терміну служби вашої пральної машини.

Не ігноруйте ознаки несправної пральної машини

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Ваша пральна машина складається з кількох компонентів, які мають безвідмовно працювати разом, і ці деталі з часом зношуються або припиняють працювати належним чином, якщо не проводиться регулярне технічне обслуговування машини.

Якщо ви почуєте дивний шум із пральної машини, відчуєте неприємний запах або побачите плісняву навколо ручки, краще не ігнорувати ці ознаки. Несправна пральна машина неправильно пратиме ваш одяг і врешті-решт може зовсім зламатися.

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