Більше жодних зелених пальців: як захистити та відмити руки від соку томатного стебла

Коли ви торкаєтеся рослин помідорів, ваші руки обов'язково покриваються зеленувато-жовтим нальотом, який залишає плями навіть на одязі й коли ви намагаєтеся ретельно вимити все з милом і водою, нічого не допомагає.

Постійне обрізання рослин важливе з багатьох причин, воно сприяє збільшенню потоку повітря, що зменшує ризик захворювання. Обрізання допомагає зробити рослини більш керованими та сприяє кращому плодів, замість активного росту листя.

Однак під час цього процесу ви можете помітити на своїх пальцях жовтувато-коричневу речовину, яку виділяють рослини після дотику. Садівник Jamie Walton поділився зі своїми підписниками корисною інформацією як вберегти руки від соку томатного стебла, коли ви працюєте у саду.

Це томатний сік, або науковою мовою - "acylsugars", що є інсектицидним рослинним метаболітом, що виробляється в рослинах родини пасльонових. Він використовується рослиною переважно як засіб відлякування шкідників.

Його може бути досить важко видалити з практично будь-якої поверхні, до якої він потрапляє, оскільки його сполуки не розчиняються у воді. Більшість мийних засобів є лужними, тому вони не видаляють ці речовини, а зазвичай лиш залишають жовті плями, особливо на одязі та їх дуже складно видалити.

Найкращою порадою, звичайно, буде використання рукавичок, які вбережуть ваші руки, але більшість садівників нехтують цим і зрозуміло чому, адже працювати в них буває дуже незручною.

Кислі речовини, такі як лимонний сік або оцет, можуть бути корисними для видалення "томатної смоли". Трохи потріть пальці перед миттям, щоб прискорити процес.

Наповніть пляшку з пульверизатором білим оцтом або лимонним соком і розпиліть його на зелені плями. Ви також можете змочити пальці в невеликій мисці з оцтом, але рекомендується використовувати метод розпилення, оскільки для цього потрібно менше оцту. Витріть надлишки оцту паперовим рушником, щоб уникнути попадання на інші поверхні, а потім ретельно вимийте руки з милом і водою. Використовуйте мочалку для видалення залишкових плям. Зелені плями походять від олії, яка міститься в тонких волосках, відомих як трихоми, які видно на стеблах і гілках помідорів. Кислота оцту допомагає розчинити пляму, тоді як мило та вода не можуть проникнути через маслянистий наліт.

Отже, перед роботою з кущами томатів запасіться оцтом або лимонною кислотою, можна просто лимоном, і ваші руки матимуть акуратний і чистий вигляд попри роботу у саду.

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