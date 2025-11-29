Більше жодних "квартирантів" на горищі: як зупинити білок, які шукають прихистку взимку

як зупинити білок, які шукають прихистку взимку / © Associated Press

Горище для них — справжні апартаменти люкс: тихо, тепло, безвітряно та ідеально для виховання малюків. Білки — справжні опортуністи. Вони не прагнуть завдати шкоди — просто шукають безпеки та тепла, про це розповіло видання Martha Stewart. Звучить мило, чи не так, але реальність інша, білки здатні пошкодити речі, занести інфекції та навіть перегризти електропроводку, а це створює ризик пожежі.

Тож якщо раптом ви чуєте дивні звуки над стелею — час діяти.

Як позбутися білок на горищі

Викличте фахівця. Найшвидший та найменш ризиковий спосіб — запросити кваліфікованого спеціаліста з контролю дикої фауни. Професіонал оцінить конкретну ситуацію та складе індивідуальний план — так, щоб тварини залишили дім без шкоди для себе й вас. Якщо є маленькі білченята, ситуацію потрібно вирішувати особливо делікатно.

«Ароматерапія», яку білки терпіти не можуть. Поки чекаєте спеціаліста, можна спробувати натуральні відлякувачі. Білки не люблять запах перцю чилі, евкаліпта, м’яти, цитрусових олій та часнику. Регулярно розпилюйте такі засоби біля можливих гнізд і входів. Важлива саме регулярність, адже білки можуть звикнути до запаху, якщо робити це рідко.

Світло та шум. Білки обирають темні та тихі місця. Змініть їм атмосферу, наприклад, встановіть яскраве світло, бажано рухомий сенсор, залиште на кілька днів на горищі радіо чи вмикайте тиху музику у режимі фонового шуму. Це не зашкодить тваринам, але позбавить їх бажання «орендувати» ваш простір.

Приберіть усе, що може стати гніздом. Одна з найбільших помилок — перетворення горища на склад старих речей. Білки з радістю використовують одяг, картон, папір, старі подушки та ковдри. Замініть їх на пластикові бокси, вакуумні пакети та герметичні контейнери. І найважливіше, не тримайте нічого їстівного на горищі, навіть сухі продукти — табу.

Як не допустити повторної появи білок

Повернути білок у природу — це лише перший етап. Далі — профілактика та вона справді працює.

Герметизація всіх входів, адже білки знайдуть навіть 3-сантиметрову щілину. Перевірте горище та дах, щоб не було тріщин, вентканалів, зазорів під дахом, отворів біля труб і кабелів, а також м’яких утеплювачів, які легко прогризти. Закладайте їх металевою сіткою, сталевою ватою, металевими смугами та якісним герметиком. Піну білки прогризають як чипси.

Заблокуйте доступ на дах. Справжня білка — це ніндзя з хвостом. Вона може потрапити на дах, коли стрибає через дерева та дроти. Тут допоможе обрізання гілок, які нависають над дахом, металеві чи пластикові обмежувачі на стовбурах дерев і регулярний огляд покрівлі на слабкі місця.

Встановіть односторонні дверцята. Це гуманний лайфгак. Односторонній клапан дозволяє білці вийти, але не дає повернутися. Обов’язково переконайтеся, що всередині немає дитинчат. Після цього отвір слід закрити, найкраще працює металева сітка, а не піна.

Усуньте «ресторани» для білок у дворі. Щоб знову не заманювати білок, приберіть усе, що вони можуть їсти, як от опалі фрукти, горіхи, пташиний корм або корм для собак і котів. Ключ до успіху — не просто вигнати білок, а зробити так, щоб їм у вас стало нудно та невигідно.

Білки милі — але не у тому разі, коли вони живуть у вашому домі. Зима — час, коли вони активно шукають притулку, тож варто діяти завчасно. Так ви збережете і свій дім, і самих білок — без зайвого стресу та шкоди для природи.