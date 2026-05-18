Ми живемо у світі, де екран став продовженням руки, а постійний шум — новою нормою. Нескінченні повідомлення, новини, дедлайни та цифрова втома змушують нас шукати місце, де можна хоча б ненадовго «вимкнутися». І саме тому сьогодні дизайн інтер’єру змінюється, бо красивого простору вже недостатньо. Ми хочемо, щоб дім заспокоював, про це розповіло видання Real Simple

Останні роки змінили наше уявлення про дім. Якщо раніше квартира була лише місцем, куди ми повертаємося ввечері, то тепер вона стала всім одночасно: офісом, місцем відпочинку, простором для відновлення, соціального життя та навіть терапії.

На цьому фоні все більше людей інтуїтивно тягнуться до натурального, наприклад, дерев’яних поверхонь, льону та бавовни, кімнатних рослин, теплих відтінків землі, природного світла та «живих» текстур.

Це не випадково, адже людська нервова система буквально реагує на природні елементи як на сигнал безпеки та спокою. Саме на цій ідеї побудований біофільний дизайн — напрям в інтер’єрі, який допомагає створювати простір, який емоційно «заземлює».

Що таке біофільний дизайн

Слово «біофілія» буквально означає «любов до живого». У дизайні цей підхід базується на простій ідеї, що людина почувається краще, коли має зв’язок із природою, навіть усередині міської квартири.

Терапевтка та дизайнерка інтер’єру Аніта Йокота називає це своєрідною картою простору, яка допомагає створити дім відповідно до того природного середовища, з яким людина відчуває найемоційніший зв’язок. Комусь близькі гори, комусь — море, а комусь — пустеля, луки чи ліс.

Ідея полягає не у буквальному копіюванні природи, а у створенні атмосфери, яка викликає внутрішнє відчуття спокою.

Природа заспокоює нервову систему

Сьогодні ми живемо у стані постійної стимуляції через сповіщення, шум, інформаційне перевантаження, багатозадачність і хронічний стрес. На цьому фоні природні елементи працюють як противага.

Теплі текстури, денне світло, натуральні матеріали та рослини допомагають нервовій системі «перемикнутися» зі стану напруги у спокійніший режим. Інтер’єри з природними елементами можуть знижувати рівень стресу, покращувати концентрацію, допомагати емоційному відновленню та створювати відчуття стабільності й безпеки.

І саме тому біофільний дизайн сьогодні стає не просто трендом, а частиною турботи про ментальне здоров’я.

Головні принципи біофільного простору

Природа безпосередньо у домі. Йдеться про «живі» елементи, як от рослини, свіже повітря, природне освітлення, воду, відкриті вікна та контакт із зовнішнім середовищем. Навіть кілька рослин або доступ денного світла вже змінюють атмосферу приміщення.

Натуральні текстури та кольори. Природа не буває «стерильною», тож саме тому біофільні інтер’єри мають тепліші за ідеально глянцеві простори вигляд. Найчастіше використовують дерево, льон, ротанг, джут, кераміку, камінь і м’які природні відтінки. Такі матеріали створюють відчуття «живого» дому, де хочеться довше залишатися.

Взаємодія з простором. Він має допомагати людині рухатися, дихати та відчувати комфорт. Саме тому велике значення мають відкритість, світло, плавність переходів між кімнатами та зв’язок між внутрішнім і зовнішнім середовищем.

Як заспокоїти дім

Біофільний дизайн не вимагає дорогого ремонту чи «ідеального» інтер’єру, навпаки, він про простоту.

Вітальня . Один із найпростіших способів зробити простір теплішим, додати натуральні фактури, як от джутовий килим, дерев’яний столик, плетені елементи, лляні чи бавовняні тканини. Такі деталі миттєво створюють відчуття затишку.

Передпокій . Живі квіти, гілки чи рослина біля входу працюють як емоційне «перемикання». Це дрібниця, але саме вона створює перше відчуття дому.

Спальня. Найпоширеніша помилка сучасних квартир — надто яскраве освітлення. Для спальні варто обрати тепле розсіяне світло, лампи замість одного великого джерела, легкі штори та текстури, які «поглинають» світло, наприклад, дерево, льон, текстиль.

Мета — створити простір, де нервова система справді може відпочивати.

Одна з найцікавіших ідей сучасного дизайну — відмова від стерильної картинки. Сьогодні красивим вважається не бездоганний інтер’єр, а простір, у якому відчувається життя.

Біофільний підхід нагадує, що дім може змінюватися разом із вами, він не все має бути «як із Pinterest» і важливіше не враження, а відчуття. Простір має підтримувати людину саме в її теперішньому житті, а не мати вигляд чужої картинки з Instagram.

