Як зробити бюджетне наповнення садівничих кашпо: поради від професіонала

Бюджетне наповнення садівничих кашпо: поради від професіонала / © Associated Press

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Якщо ви плануєте створити високі грядки чи садові кашпо, але не хочете витрачати багато грошей на наповнення — цей метод саме для вас. Садівник Jamie Walton, який практикує принципи пермакультури, поділився простим і економним способом заповнення глибоких садових контейнерів за технологією, натхненною Hügelkultur — древнім методом підвищення родючості ґрунту.

Що таке Hügelkultur

Hügelkultur (з німецької — «насипна культура») — це старовинна техніка, яка використовує деревину, органіку та компост для створення високих, саморегулювальних грядок. Її переваги:

зберігає вологу;

підвищує біологічну активність ґрунту;

поступово збагачує землю;

дає тривалий ефект родючості без додаткових витрат.

Бюджетне наповнення садових кашпо

Підготовка дна

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На саме дно кашпо викладіть великі гілки чи колоди, які залишилися після обрізання дерев. Вони поступово гнитимуть і стануть джерелом поживних речовин. Ідеально підходить суміш твердих і м’яких порід — тверді служать довше, м’які — швидше збагачують ґрунт.

Уникайте деревини, яка виділяє токсини — наприклад, чорного горіха, а також кедра чи секвої (вони надто повільно розкладаються).

Дрібніша органіка

Наступний шар — менші гілочки, тріска, листя, трава, сіно чи гній. Це створює повітропроникну, біологічно активну подушку. Також чудово підходить деревна тріска, яка розкладається та яку можна зібрати після рубки дерев чи стрижки чагарників.

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Трамбуйте цей шар щільно — це допоможе уникнути осідання ґрунту з часом.

Формування ґрунтового шару

Важливо покрити деревину достатньою кількістю родючого субстрату, щоби не виникало азотного голодування — типова проблема, коли деревина «витягує» азот із ґрунту під час гниття.

Додайте:

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5–10 см верхнього шару ґрунту (чорнозем, торф або готовий субстрат);

15–30 см компосту — можна власного приготування чи придбаного.

Для глибококореневих культур (наприклад, томатів або моркви) шар компосту має бути щонайменше 40–50 см.

Щорічне оновлення

Через рік-два деревина внизу почне розкладатися і рівень ґрунту трохи опуститься. Щоб зберігати оптимальну висоту та родючість:

навесні додавайте декілька сантиметрів свіжого компосту;

регулярно підсипайте мульчу (солома, трава, тріска), яка зберігатиме вологу та захищатиме ґрунт.

Переваги цього способу

Економія — більшість матеріалів для нижніх шарів можна знайти прямо у себе на ділянці;

Екологічність — ви використовуєте органічні відходи замість купівлі торфу чи кокосового субстрату;

Менше поливу — завдяки напівзогнилій деревині, яка затримує вологу;

Здоровий ґрунт — стимулюється мікрофлора, з’являються черв’яки, гриби та бактерії, як у лісі;

Тривалий ефект — грядка може служити 5–10 років з мінімальним обслуговуванням.

Що можна вирощувати у такому кашпо

Цей метод чудово підходить для:

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томатів, перців, огірків;

зелені (базилік, петрушка, кріп);

полуниці, квітів, декоративних рослин;

кабачків, буряку, редиски, моркви.

Поради

Не бійтеся експериментувати з шарами — природа гнучка і ваш ґрунт вам це «пробачить».

Зберігайте органічні відходи з кухні та городу — вони стануть у пригоді.

Використовуйте те, що маєте під рукою — бюджетний сад не означає гірший.

Якщо ви тільки починаєте свій шлях у садівництві чи хочете економно розширити свої садіння — цей підхід дасть вам чудовий старт. А ще — це дуже естетично, екологічно та сучасно. Спробуйте створити хоча б одне таке кашпо навесні та вже влітку будете з гордістю збирати врожай.