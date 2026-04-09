Бюджетний трюк: як наповнити свій сад рослинами безкоштовно

Зараз квітень, а це означає, що час отримати безкоштовні рослини. Як це зробити, Woman&Home розповідає відомий садівник Орфеус Александер.

Він стверджує, що живці м’якої деревини — один із найшвидших і найнадійніших способів вирощувати нові рослини безкоштовно, особливо навесні, коли свіжий ріст досягає свого піку та сповнений енергії. Це простий, але ефективний спосіб вирощувати безкоштовні рослини для більш сталого саду.

У навчальному відео Орфеус демонструє, як взяти живець м’якої деревини на котячій м'яті, але розповідає нам про цілу низку інших рослин, на яких ви можете це зробити, і для всіх них застосовуються ті самі правила обрізання.

Як брати живці у рослин

Завжди вибирайте м’які, гнучкі стебла, а не дерев’янисті, радить Орфеус. Якщо стебло легко згинається, воно зазвичай ідеально підходить для живця з м’якої деревини.

Видаліть нижнє листя, щоб живець міг зосередити свою енергію на утворенні коренів, а не на підтримці зайвого листя».

Вам не потрібно багато обладнання, щоб взяти та вирощувати живці. Все, що вам потрібно — це чисті ножиці, невеликий горщик і свіжий компост. Добре дренована суміш компосту допомагає запобігти гниттю та забезпечує вашим живцям найкращий початок.

Непета (котяча м'ята, котовник) — чудова рослина для практики, оскільки вона легко вкорінюється та швидко дає здорові нові пагони.

Які ще рослини можна розмножувати

Як згадувалося раніше, ті самі правила застосовуються у разі взяття живців м’якої деревини з цих садових рослин:

Шавлія

Пенстемон

Герань

Ехінацея

Розмарин

Чебрець

Лаванда

М’ята

Гортензія

Фуксія

Хебе

Будлея

Корнус

Клематис

Жимолость (Lonicera)

Жасмин (Jasminum officinale)

Трахелоспермум жасминоподібний (Trachelospermum jasminoides)

Пасіфлора (Passiflora)

Пеларгонія

Петунія

Вербена (клумбова)

Бакопа

Колеус.

Ще одна важлива порада, щоб дати вашим живцям м’якої деревини найкращий старт у житті — це вирощувати їх у відповідному середовищі. Яскрава тінь ідеально підходить для періоду вкорінення живців, оскільки сильне сонце може призвести до їх в’янення до утворення коріння.

Орфеус також пропонує брати кілька живців одночасно, щоб збільшити шанси на успіх і швидко створити повноцінну композицію.

Зараз ідеальний час для взяття живців з м’яких порід, тоді як для взяття живців з твердих порід краще зачекати до пізньої осені.

Живці з м’яких порід — це проста техніка, яка може допомогти заощадити гроші та наповнити ваш сад улюбленими рослинами.