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Блогерка поділилась лайфгаком, як зробити креативний дизайн стін за допомогою однієї картоплини

Блогерка поділилась лайфгаком, як зробити креативний дизайн стін за допомогою однієї картоплини

Картопляний принт / Фото: Credits

Ремонт – це одночасно приємна і болюча тема. Приємна вона для душі, а болюча для кишені, тому ми пропонуємо вам лайфгак з оформлення стін в економрежимі звичайною картоплиною.

Інтернет повниться красивими інтер’єрами  і дизайнами. Око насолоджується, та перевівши погляд з монітора на стіни власної оселі, зазвичай, ми тяжко зітхаємо. Адже хочеться чогось стильного і модного. Хочеться так, аби не дорого і швидко, а якщо ще робите все самими, то взагалі руки опускають.

Тож, геть смуток і пропонуємо вам подивитись цікавий варіант дизайну від блогерки Renee Rintoul. Мінімум витрат, максимум задоволення. Крім того, процес настільки простий, що до нього може залучитися вся родина і він стане чудовим дозвіллям разом з дітьми.

Отже, що вам знадобиться:

  • Канцелярський ніж;
  • Картоплина;
  • Фарба

Що робити:

  • Підготовлену заздалегідь стіну розмітити бажаним малюнком, для подальшої комфортної роботи з нанесення фарби;
  • Розріжте навпіл картоплину і на одній з її половинок виріжте необхідну форму (до речі, це можуть бути не тільки листочки!);
  • Оберіть бажану фарбу і перелийте її в меншу посудину для більш зручної роботи
  • Мочайте  картоплину у фарбу і наносьте малюнок на стіну.
  • Дайте фарбі підсохнути і зітріть розкресленість зі стіни

Готово!

Для зручності можете використаті трафарет з паперу, аби було зручніше вирізати обрис на картоплині. Для розмітки можна використати спеціальний крейдовий олівець. Він не пошкодить стіну і його буде легко змити, але перед нанесенням, проконсультуйтеся зі спеціалістом, що краще використати саме вам, для вашої поверхні. До речі, якщо вам дісталась дуже соковита картоплина і ви хвилюєтесь, аби її сік не зіпсував фарбу, просто промокніть її серветкою до сухості, а якщо ви турбуєтесь, що вона розкришиться під час нанесення, просто не так сильно натискайте.

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