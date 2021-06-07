Блохи у собак і кішок: чим небезпечні для тварин і як їх позбутися

Останніми роками тварини, як і люди, стали більш сприйнятливі до зовнішніх подразників і схильні до важких алергій.

Багато алергічних реакцій виникають після укусів бліх, хоча власники тварин часто просто не звертають уваги на такі дрібниці, мовляв, ну вкусила блоха, і гаразд. А тварина починає страждати від постійного свербіння, яке часто переходить в серйозні дерматити. Що стосується котів, то у них, крім захворювань шкіри, може виникнути зараження "огірковим ціп'яком" — гельмінтом, який переноситься блохами. Від цього захворювання дуже складно позбутися, і воно небезпечне для людини.

Детальніше про те, наскільки блохи можуть бути небезпечні для домашніх тварин і як від них позбавитися, розповів ветлікарка-дерматологиня житомирської ветеринарної клініки "Багіра" Наталя Станішевська.

Блохи добираються до тварини на будь-якому поверсі

Блохи — паразити, які практично всюдисущі, і люди недооцінюють їхню поширеність і шкоду, яку вони завдають. Багато хто думає, що комахи живуть на тваринах, але насправді блоха живе у зовнішньому середовищі, а на тварину вона застрибує тільки для харчування — смокче її кров. А після того як блоха наситилася, вона знову вистрибує з шерсті тварин у зовнішнє середовище. Там вона живе і відкладає яйця. У будинку (квартирі) блохи можуть прекрасно існувати дуже тривалий час в плінтусах, щілинах, в килимах і так далі.

Часто буває, що кішки, які постійно перебувають в квартирі і на вулицю не виходять, починають свербіти. Власники дивуються: яка причина? І навіть слухати не бажають, що це можуть бути блохи. Однак, як показує життя, в 95% випадків причиною свербіння виявляються саме блохи. Існують спеціальні дерматологічні тести на їхню присутність, і коли ветеринар-дерматолог їх проводить і показує позитивний результат господарям тварин, ті перебувають в подиві і жаху. Звідки? Кіт десять років не виходив на вулицю з квартири, і у нього виявляється свербіж, спровокований блохами. Це здається неймовірним!

Де тварина може підхопити бліх?

Найлегше підхопити бліх на вулиці під час прогулянки. Паразитів легко може принести ваша собака, яку ви регулярно вигулюєте. Бліх і їхні яйця людина може принести з вулиці на власному взутті. А потім блоха знайде домашнього вихованця, з радістю заглибиться в його теплу шерсть і візьметься за їжу.

Не можна забувати, що бездпритульні тварини, які живуть в підвалах і на горищах (особливо кішки), просто кишать блохами, тому з ними потрібно бути дуже обережними.

Багато хто думає, що підхопити бліх можна тільки в теплу пору року, але це не так — їх можна принести додому навіть взимку. І не тільки з вулиці або підвалу, але і з інших квартир і будинків. У міжквартирних коридорах, в придверних килимках, в підвалах і горищах, на безпритульних тваринах знайти бліх зовсім неважко.

Як вивести бліх?

Багато хто думає, що достатньо однієї обробки тварину спеціальними засобами — і проблема бліх вирішена. Але це не так. Якщо господар обробив тварину спеціальним препаратом (краплі, спреї, шампуні, таблетки), то його дія триває приблизно місяць. Блохи дійсно зникають, але через місяць з'являються знову. Річ у тім, що яйця комах, які перебували у зовнішньому середовищі, вже перетворилися на статевозрілих бліх, вони знову встрибують в шерсть тварин, харчуються ними, потім вистрибують в зовнішнє середовище і розмножуються .. Цей процес безперервний і нескінченний.

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Для того щоб прибрати блошину інвазію, недостатньо обробки тільки тварини, до того ж один раз. Тварину слід обробляти періодично протягом всього року. Блоха, яка напилась крові тварини разом з хімічним препаратом, вмирає. Але інші комахи залишаються у зовнішньому середовищі. Тому дуже важлива обробка самого житла. Якщо блошина інвазія дуже велика, то потрібно обов'язково обробляти всі приміщення. Існують спеціальні препарати, зокремаі ветеринарні, які розводяться за інструкцією і розпорошуються приміщенням. Можна спробувати також промислові препарати.

Пилосос або віник?

Спеціальними препаратами можна знищити самих бліх, але не їхні яйця. На яйця бліх не діють жодні хімічні препарати. Тому прибрати їх можна тільки механічно, до того ж саме пилососом. Пилосос дістає яйця бліх, які є в щілинах і килимах. Килимки потрібно вибивати на вулиці. Те, що можна випрати: підстилки, покривала, невеликі килимки тощо — потрібно прати за температури не нижче 60 градусів. Дуже помиляються ті, хто намагається прибрати квартиру (будинок) віником. Коли ми метемо віником, ми піднімаємо пил, і в цьому пилу самі ж можемо вдихати екскременти і яйця бліх, що може призвести до додаткової алергізації організму.

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Отже, щоб позбутися від бліх, потрібен комплексний підхід. По-перше, обробка тварин, по-друге, механічне чищення в квартирі, а за великої інвазії — розпорошення засобів, що вбивають бліх. І тільки тоді буде ефект від обробки.

Що таке БАД і в чому він виражається

Багато власників тварин не надають значення блохам, ну, подумаєш, навіть якщо вкусить тварина, то вона трохи почухається і на цьому все. Однак слина блохи може стати причиною розвитку блошиного алергічного дерматиту (БАД) у кішок і собак. Головна його ознака — постійний сильний свербіж. У собак, схильних до алергічних реакцій, свербіння призводить до сильних розчухувань шкіри, на ній може бути не тільки почервоніння, але і облисіння окремих ділянок. Найчастіше такі "залисини" зустрічаються на животі, в паху, на стегнах і попереку. У кішок зазвичай буває дерматит і свербіж в зоні голови та шиї.

Чи небезпечні блохи для людей?

Зазвичай блохи живуть там, де є домашні тварини. Але якщо їх стає занадто багато, то життя людей в такому приміщенні стає нестерпним. Блохи кусають людей (небезпечна саме слина комахи), і це не тільки неприємно, шкіра свербить і розпухає, а й може закінчитися небезпечними захворюваннями. Люди по-різному реагують на укуси бліх. Хтось може навіть не помітити, а у когось почнеться сильна алергія: шкіра в місці укусу червоніє і з'являється набряк. Трапляються і більш серйозні ускладнення. Тому потрібно намагатися ліквідувати бліх і надалі постійно за цим стежити.

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