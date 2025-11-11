Блиск без плям: як почистити нержавійку без зусиль / © Associated Press

Один дотик і вся ідеальна поверхня перетворюється на карту вашого життя. Та добра новина полягає у тому, що почистити техніку цілком реально. Видання Martha Stewart розповіло про прості секрети, які повернуть блиск вашій кухні без використання агресивної хімії.

Нержавійна сталь має гладку, непористу структуру, це означає, що будь-який дотик залишає на поверхні шар жиру чи вологи, який під світлом одразу видно. До того ж більшість техніки з нержавійки стоїть у «гарячих точках», як от біля плити чи холодильника, от і маємо нескінченну боротьбу з плямами.

Швидке прибирання без розводів

Вам знадобиться:

мікрофіброва ганчірка 2 шт.

тепла вода

крапля мийного засобу для посуду

оцет

Що робити

У невеликій мисці змішайте теплу воду з кількома краплями засобу для миття посуду. Змочіть одну ганчірку, добре відтисніть і протріть поверхню у напрямку волокон сталі. Промийте ганчірку чистою водою та повторно пройдіться, щоб прибрати залишки мила. Одразу витріть поверхню насухо другою, сухою мікрофіброю. Для фінального блиску розпиліть трохи оцту на тканину та акуратно відполіруйте поверхню.

Хитрик: оцет не лише додає блиску, а й нейтралізує жир і запахи.

Домашній скраб із соди

Якщо техніка давно не бачила губки, час діставати «важку артилерію» — харчову соду.

Вам знадобиться:

Харчова сода

Вода

Білий оцет

Кілька мікрофібрових серветок

Що робити:

Змішайте соду з водою до консистенції густої пасти. Нанесіть її на забруднені ділянки, залиште на 2–3 хв. Акуратно витріть ганчіркою, потім сухою тканиною приберіть залишки. Змішайте воду з оцтом і пройдіться чистою серветкою, рухаючись за напрямком волокон.

Як підтримувати ідеальний вигляд нержавійної сталі

Краще дотримуватись кількох простих звичок, щоб кухня мала вигляд як із шоуруму:

Протирайте щодня. Кілька секунд із мікрофіброю та не доведеться боротися з відбитками тижнями.

Завжди рухайтесь по волокнах. Це допоможе уникнути подряпин і забезпечить рівномірний блиск.

Уникайте зайвої вологи. Навіть краплі води залишають плями, якщо не витерти насухо.

Не зловживайте «спеціальними» спреями. Більшість магазинних засобів залишають плівку, яка з часом тьмяніє.

Після прибирання можна зробити фінальний штрих — додати кілька крапель ефірної олії лимона чи лаванди в оцтовий розчин. Поверхня буде сяяти, а кухня наповниться приємним ароматом свіжості.

Щоб нержавійка завжди сяяла, використовуйте менше хімії, а краще регулярність, тепла вода, оцет і любов до деталей.