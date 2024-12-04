Спричиняють блювоту, діарею, кровотечу та ядухау: 7 різдвяних рослин, небезпечних для тварин

Можливо, вам варто переглянути розміщення святкових прикрас, оскільки багато звичайних різдвяних рослин є отруйними та небезпечними для домашніх тварин.

Прикрашаючи будинок, ви рідко думаєте про потенційні небезпеки. На жаль, деякі з найпоширеніших і найулюбленіших різдвяних рослин можуть становити ризик для наших хвостатих друзів.

Про те, який декор небажаний для сімей, де є домашні улюбленці, експерти розповіли Woman&Home.

Не можна заперечувати, що свіжі пуансеттія та плющ – одні з найкращих ідей для різдвяного прикраси вишуканого будинку. Це вічна класика і разом з іншими рослинами вони створюють прекрасну святкову атмосферу.

Однак, подібно до кімнатних рослин, які токсичні для кішок, багато класичних різдвяних рослин також отруйні для домашніх тварин і можуть викликати у них серйозні захворювання.

Ветеринари та експерти з рослин розповіли, яких рослин слід уникати у святковий сезон.

Пуансетія

Різдвяна зірка пуансеттія / Фото: Credits

На жаль, пуансетії отруйні для собак і кішок, але не настільки, щоб вам зовсім виключити їх зі списку різдвяних закупів.

Вживання соку пуансетії (молочно-білого кольору) не є корисним для вашого вихованця, але це не викличе жодних небезпечних для життя проблем. У найгірших випадках зазвичай виникає блювота, слинотеча та дуже рідко діарея.

Якщо ви застали свого вихованця за поїданням аркуша пуансетії, дійте швидко та негайно заберіть його в нього. Тримайте вихованця в приміщенні, де підлога, що легко миється, і стежте за ним.

Ситуація майже напевно не вимагатиме походу до ветеринара, але варто розуміти, з якого боку, найімовірніше, можуть виникнути проблеми.

Падуб

Падуб / Фото: Credits

Можливо, однією з найзнакових різдвяних рослин є падуб. Він зазвичай потрапляє до дому через вінки та гірлянди. Це може бути навіть одна з ваших улюблених ідей для прикраси ялинки, у будь-якому разі, для домашніх тварин це не так вже й святково.

Листя з шипами може викликати кровотечу в роті або горлі, а ягоди дуже токсичні для собак, кішок і людей і можуть викликати сильну діарею та блювання. У падубі містяться хімічні речовини, звані абоцин, сапоніни та метилксантини, які роблять рослину токсичною.

Щоб цього не сталося, просто поставте рослини в місцях, де собака не зможе дістатися до них.

Омела

Омела / Фото: Credits

Коли ви думаєте про омелу, ймовірно, уявляєте собі поцілунки та святкову романтику, проте ця рослина може призвести до блювоти вашого вихованця. Хоча її зазвичай вішають високо на дверних отворах, багато інших прикрас можуть включати омелу.

Омела містить токсичні сполуки, які можуть викликати різні симптоми при попаданні в організм, а в деяких випадках і смерть. Тяжкість симптомів залежить від кількості з'їденого та розміру вихованця, але найбільш поширеними симптомами є блювання та діарея.

Якщо ви підозрюєте, що ваш собака з'їв омелу, особливо якщо її було з'їдено багато, вам слід якнайшвидше відвезти вихованця до ветеринара для отримання медичної консультації.

Ялинка

Ялинка / Фото: Credits

Можливо, вас більше хвилює, як зберегти вашу різдвяну ялинку живою якомога довше, ніж те, наскільки небезпечною є ця рослина для ваших домашніх тварин.

Справжня ялинка може бути шкідливою для вашого собаки, якщо вона підійде до неї занадто близько. Соснові голки становлять потенційну небезпеку ядухи, оскільки їх практично неможливо переварити, вони можуть застрягти в горлі або кишечнику вашого собаки і застрягти в її лапах.

Щоб не нашкодити вашому вихованцю або вашій ялинці, краще не давати вашому пухнастому члену сім'ї проводити час наодинці з ялинкою.

Цуценята набагато схильніші до проказ, якщо поруч немає їх господарів, які могли б їх відчитати. Але якщо це неможливо, то встановлення воріт або будь-якої огорожі навколо вашої ялинки також не дозволить вашому собачці підібратися до неї надто близько.

Тис

Тис / Фото: Credits

Завдяки своєму темно-зеленому листю і веселим червоним ягодам тис також міг виявитися включеним у ваші різдвяні прикраси, але його небезпечно мати поруч, якщо у вас є цікаве цуценя. Під час ковтання ягоди тиса можуть викликати запаморочення, сухість у роті, слинотечу та блювання.

Коли наші чотирилапі друзі досліджують околиці, вони використовують свої носи та роти. З цієї причини важливо зберігати пильність і стежити за тим, щоб вони не стикалися з будь-якими шкідливими рослинами.

Плющ

Плющ / Фото: Credits

Ще одне класичне листя, яке ви побачите у більшості свіжих різдвяних гірлянд — це плющ.

Хоча плющ вважається одним з найпопулярніших різдвяних рослин, він вважається токсичним для домашніх тварин, тому, якщо у вас є чотирилапий друг, важливо тримати його поза досяжністю у вашому будинку чи саду.

Якщо ваш собака або кішка проковтне рослину, це викличе серйозний розлад шлунка, а в деяких випадках може викликати подразнення шкіри собаки, якщо вони вступлять у контакт.

Шишки

У цей час року шишки можна знайти всюди, і, на щастя, вони не є токсичними для собак. Однак вони можуть становити небезпеку задухи, так що будьте напоготові, якщо не хочете, щоб ваш собака прийняв одну з них за свою улюблену іграшку.

Захист домашніх тварин від непередбачених небезпек у вашому домі може здатися складним завданням. Однак, знаючи, що це за небезпеки і як їм запобігти і які рослини тримати подалі, ви можете зробити це набагато простіше.

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