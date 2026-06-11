Боракс проти мурах і тарганів: чи справді цей засіб із бабусиної шафи працює

боракс / © Credits

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Боракс або бура — це природний мінерал, відомий також як борат натрію. Його вже понад століття використовують у побуті для видалення плям, очищення поверхонь і боротьби з неприємними запахами. Але виявляється, він може бути ще й ефективним інструментом проти деяких домашніх шкідників, про це розповіло видання Martha Stewart.

На відміну від хімічних аерозолів, які діють миттєво, боракс працює повільно. Саме у цьому і полягає його перевага. Комаха контактує з речовиною, переносить її до гнізда чи колонії, а вже там отрута поступово поширюється серед інших особин.

Боракс пошкоджує травну систему комах і водночас руйнує їхній зовнішній захисний покрив, а це спричиняє зневоднення. У результаті шкідники гинуть не одразу, тож значно ефективніше знищується вся колонія.

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Проти кого працює боракс

Його називають одним із найефективніших засобів проти:

мурах

тарганів

лусочниць

жуків-шкіроїдів

деяких комах, які псують крупи та інші продукти

Втім, універсальним рішенням його назвати не можна. На термітів, клопів, комарів, равликів або слимаків боракс практично не діє, оскільки ці шкідники не споживають приманки на його основі.

Як використовувати боракс у квартирі

Для боротьби з мурахами часто готують просту приманку: невелику кількість бораксу змішують із солодким компонентом, наприклад, цукром, сиропом або медом. Комах приваблює солодкий запах, після чого вони несуть приманку до колонії. Розміщувати такі пастки рекомендують у місцях активності шкідників:

під мийкою

за холодильником

біля плінтусів

поруч із вентиляційними отворами

Для тарганів фахівці радять використовувати мінімальну кількість порошку у закритих і недоступних для дітей та домашніх тварин місцях.

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Чи можна використовувати боракс у саду

Так, але дуже обережно. Не рекомендується просто розсипати порошок по грядках. Речовина може накопичуватися у ґрунті та негативно впливати на рослини. Крім того, вона становить потенційну небезпеку для домашніх тварин, птахів і маленьких дітей.

Найкращий варіант — використовувати спеціальні закриті приманки вздовж мурашиних доріжок, біля парканів, доріжок або меж ділянки.

Натуральний — не означає безпечний

Головний міф про боракс полягає у тому, що його вважають абсолютно нешкідливим через природне походження. Насправді це токсична речовина. За потрапляння в організм вона може викликати нудоту, біль у животі, блювання та інші симптоми отруєння. Особливо чутливими до неї є діти та домашні тварини.

Тож варто працювати в рукавичках, не вдихати порошок, зберігати боракс у щільно закритій упаковці, тримати його подалі від харчових продуктів і після використання ретельно мити руки.

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Після того як проблема зі шкідниками вирішена, усі залишки приманок слід утилізувати.

Боракс дійсно може стати ефективною альтернативою агресивним інсектицидам, особливо якщо йдеться про мурах або тарганів. Його сила у повільній дії, яка дозволяє знищувати не окремих комах, а цілі колонії.

Втім, важливо пам’ятати, що «натуральний» не синонім «безпечний», тож використовувати боракс потрібно обережно та дотримуватися усіх рекомендацій щодо безпеки. І якщо шкідники повертаються знову і знову, варто звернутися до професійних служб дезінсекції, а не збільшувати дозування домашніх засобів.

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